Yeni hedef Türk Kırmızı'ları yaratmak

Zirvenin açılış konuşmaları KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, KÜAD Kurucu Başkanı Levent Kahrıman ve KÜAD Zirve Başkanı Ü. Belgin Sile tarafından gerçekleştirildi. Açılışta sektörün dönüşen dinamikleri, küresel rekabet koşulları ve kozmetik sektörünün geleceğine ilişkin öngörüler paylaşıldı. Açılış konuşmalarında ortaya konulan vizyon ve değerlendirmeler, gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda sektörün geleceğine yön verecek başlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasıyla devam etti.

Türk Kırmızısı'nın hikâyesi bugün de yol gösteriyor

Türk kozmetik sektörünün küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için markalaşma ve katma değerli üretimin önemine dikkat çeken KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, "2030’ları ve 2035’leri planlarken Türk kozmetik sektörü olarak kendimize öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor: Biz hangi rekabetin içindeyiz? Üretim kapasitesinin mi, fiyat avantajının mı, yoksa güvenin, inovasyonun ve marka gücünün mü? Kozmetikte küresel başarı yakalayan ülkelere baktığımızda, bu başarının yalnızca güçlü laboratuvarlardan, yalnızca tasarım kabiliyetinden ya da yalnızca teknolojik altyapıdan beslenmediğini görüyoruz. Bu ülkeler sahip oldukları bilgi birikimini güçlü markalara ve küresel hikâyelere dönüştürmeyi başardı. Türkiye’nin de artık fiyat odaklı rekabetten uzaklaşarak katma değerli üretime ve markalaşmaya odaklanması gerekiyor. Bir dönem Avrupa’nın peşinden koştuğu Türk Kırmızısı, Anadolu’nun bilgi birikiminin ve üretim kültürünün dünyadaki karşılığıydı. Avrupa yalnızca bir rengin değil, o rengin arkasındaki değerin peşindeydi. Bugün bizim de hedefimiz yeni Türk Kırmızıları yaratmak olmalı. TRBEAUTY vizyonunu bu nedenle çok önemsiyoruz. Artık sadece ürün ihraç etmeye değil; güven ihraç etmeye, kalite ihraç etmeye, kültür ihraç etmeye ve dünyada karşılığı olan yeni değerler üretmeye odaklanmalıyız" dedi.

Güçlü markalar için değer üretmek gerekiyor

Kozmetik sektöründe kalıcı başarının yalnızca üretimle değil, değer üretimiyle mümkün olduğunu belirten KÜAD Kurucu Başkanı Levent Kahrıman, "Artık yalnızca görünür olmak başarı için yeterli değil. Algoritmalar bazı markaları olduğundan daha büyük gösterebilir ancak kalıcı olan, tüketiciye sunulan gerçek değerdir. Ürün, ambalaj, iletişim ve regülasyonu birbirinden ayrı düşünemeyiz. Bunların birlikte çalıştığı güçlü bir ekosistem kurduğumuzda sürdürülebilir başarıdan söz edebiliriz" dedi.

Kozmetik sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı büyümeye de değinen Kahrıman, "Bugün sektörün en önemli sorularından biri 'Ne üretmeliyiz?' sorusu. Bu sorunun cevabı yalnızca neyin satılacağında değil; hangi değerin üretileceğinde, nasıl bir güven ilişkisinin kurulacağında ve nasıl bir marka inşa edileceğinde yatıyor. Kısa vadeli görünürlük yerine uzun vadeli değer üretimine odaklanan markalar geleceğin kazananları olacak" ifadelerini kullandı.

Bugün sadece ne ürettiğimizi değil, nasıl değer yarattığımızı da konuşuyoruz

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirerek kozmetik sektörünün küresel ölçekte hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirten KÜAD Zirve Başkanı Ü. Belgin Sile, "Kozmetik sektörü bugün yalnızca üretim kapasitesiyle değil; değişen tüketici beklentileri, dijitalleşme, sürdürülebilirlik hedefleri ve küresel rekabet dinamikleriyle birlikte yeniden şekilleniyor. Bu dönüşüm, sektörün tüm paydaşlarının bilgi paylaşımını artırmasını ve geleceği birlikte planlamasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Ne Üretmeliyiz Zirvesi'ni de bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Amacımız yalnızca bugünü değerlendirmek değil; sektörün geleceğine yön verecek başlıkları birlikte ele almak, yeni iş birliklerinin önünü açmak ve Türk kozmetik sektörünün küresel rekabet gücünü destekleyecek ortak bir vizyon oluşturmak. Bu yıl da sektörümüzün farklı kesimlerini aynı platformda buluşturmuş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Rekabetin yeni denklemi masaya yatırıldı

Zirve kapsamında gerçekleştirilen üç ana oturumda kozmetik sektörünün dönüşümüne yön veren temel dinamikler ele alındı. "Veriden Değere: Kozmetik Sektöründe Trendler" oturumunda; sektörün geleceğine ilişkin öngörüler, değer zinciri dönüşümü ve 2027 güzellik trendleri değerlendirildi. Oturumda NielsenIQ Müşteri Grup Müdürü Merve Gökmen, NielsenIQ Satış İş Ortağı Pınar Köseoğlu, Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl ve WGSN EMEA Bölgesi Trend ve Müşteri Danışmanı Melisa Özlüer konuşmacı olarak yer aldı. "Kozmetikte Dönüşüm: Üretimden Tüketici Deneyimine" başlıklı ikinci oturumda ise kozmetikte tüketiciyle duygusal bağ kurmanın önemi, yeşil dönüşüm ekseninde geliştirilen inovasyon odaklı üretim modelleri ve ambalajın değişen rolü ele alındı. Oturumun konuşmacıları arasında Ashland MEA Kişisel Bakım Kategorisi Bölge Satış Müdürü Şebnem Çakır, Koroplast Operasyonlar Direktörü Ersen Yılmaz ve Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara yer aldı. "Kozmetiğin Yeni Rafları" başlıklı üçüncü oturumda ise ebebek Genel Müdürü Can Karadeniz; değişen tüketici davranışları, yeni nesil satış kanalları, dijital perakende uygulamaları ve güven odaklı tüketici deneyimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Oturumlarda öne çıkan ortak görüş; kozmetik sektöründe rekabetin artık yalnızca ürün performansıyla değil, veri kullanımı, sürdürülebilirlik yaklaşımı, teknoloji entegrasyonu, tüketici deneyimi ve markaların tüketiciyle kurduğu güçlü bağlarla şekillendiği yönünde oldu.

KÜAD Talks Stage'de dijitalleşme konuşuldu, Ali Poyrazoğlu ilham verdi

KÜAD tarafından geleneksel hale getirilen KÜAD Talks Stage, KÜAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Mutaf moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Logo Finansal Teknolojiler ve Perakende Çözümleri Genel Müdürü Başak Kural Uslu ile Hepsiburada Grup Direktörü Engin Çağın konuşmacı olarak yer aldı. Teknoloji, dijitalleşme, veri yönetimi ve perakende ekosistemindeki dönüşümün kozmetik sektörüne etkilerinin ele alındığı oturumda, dijital dönüşümün tüketici davranışlarından marka iletişimine kadar birçok alanda yarattığı değişim değerlendirildi. Zirvenin keynote konuşmacısı olarak sahne alan tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ise yaratıcılık, değişime uyum ve farklı bakış açılarının iş dünyasındaki önemine ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşarak sektör profesyonellerine ilham verdi.