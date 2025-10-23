'Yeşil Köprü' Türkiye'yi ambalajda stratejik bir merkez yapacak

9. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi, “Ambalajda Geleceği Kodlamak: 2026’ya Doğru Küresel Kurallar, Rekabet ve Sürdürülebilirlik Vizyonu” temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ile düzenlenen ve kamu, özel sektör ile akademi temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, Türkiye’nin plastik ambalaj sektöründeki dönüşümü, küresel ticaret dinamikleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde oluşan yeni rekabet koşulları masaya yatırıldı.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, PAGEV Kongre Komite Başkanı Hamdi Yazır ve PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Eroğlu, Türkiye’nin yeşil üretim ve sertifikasyon ekseninde attığı adımlara dikkat çekerken, 'yatırım köprüsü' olma vizyonunu paylaştı. Çin’in yıllık dış yatırımlarının 120 milyar doları aştığını, ancak Türkiye'nin bu akıştan yalnızca yüzde 1 civarında pay aldığına işaret eden Eroğlu, "Oysa AB’nin PPWR ve Simplification düzenlemeleriyle sürdürülebilir üretim altyapısına sahip ülkeler ön plana çıkacak. Türkiye’nin teknik kabiliyeti ve stratejik konumu, bu yatırımlar için benzersiz bir zemin oluşturuyor.” dedi. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında 'Yeşil Köprü (Green Bridge)' kurarak hem üretim hem kalite merkezi olabileceğini vurgulayan Eroğlu, Yeşil Köprü modelinin Türkiye’yi küresel ambalaj zincirinde yeni bir stratejik merkez konumuna taşıyacağını belirtti. Eroğlu, “Bugün artık rekabet değil, iş birliği dönemi. Yatırımlar stratejik ortaklıklara dönüşmeli. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında yeşil üretimin ve güvenli ticaretin köprüsüdür.” dedi.

Ambalaj dünyasında yeni merkez: ‘Yükselen doğu’

"Yükselen Doğu artık sadece üretim üssü değil, küresel ambalaj büyümesinin motoru konumunda" diyerek sözlerine devam eden Eroğlu, “Future Market Insights raporuna göre Doğu, dijital baskı, akıllı ambalaj, otomasyon yatırımları ve e-ticaret hacmiyle artık sadece 'üretim sahası' değil, aynı zamanda inovasyon laboratuvarı haline geldi. Bu da Türkiye’nin bölgesel tedarik zincirinde 'batının standardını, doğunun hızını' birleştiren stratejik merkez olma iddiasını güçlendiriyor.” dedi.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm vurgusu

T.C. Ticaret Bakanlığı Muafiyetler ve E-Ticaret Gümrük İşlemleri Daire Başkanı Deniz Okan Savaş da küresel ticaretin dijital dönüşüm sürecinde Türkiye’nin aktif bir rol oynadığını belirterek, “Ülkemizdeki üreticileri koruyup geliştirirken, dünya ticaret kurallarıyla uyumlu, ihracatı destekleyen bir dönüşümü hayata geçiriyoruz. Yeni dijital gümrük altyapısı ve e-ticaret düzenlemeleri, Türk ambalaj sektörüne rekabet avantajı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Doğu’nun hızla artan teknolojik üretim kapasitesine işaret eden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya Danışmanı Dr. Mevlüt Çetinkaya, Doğu'nun artık sadece ucuz iş gücüyle değil, teknoloji ve ölçek üstünlüğüyle de öne çıktığını kaydetti. Çetinkaya, Türkiye'nin bu dönüşümde enerji verimliliği ve dijitalleşmeyi merkeze alarak rekabetini güçlendirmesi gereğini vurguladı.

Türkiye, yeşil standartların bölgesel lideri oluyor

Certiloop Genel Müdürü Yağmur Eroğlu ise Avrupa Birliği akreditasyonuna sahip sertifikasyon sisteminin Türkiye’ye stratejik bir avantaj kazandırdığını belirterek, "Certiloop, Türkiye merkezli bir sertifikasyon platformu olarak hem ülkemizde hem Avrupa’da hem de Doğu’daki üretim tesislerinde geri dönüştürülmüş içerikleri AB kriterlerine göre belgeliyor. Bu sayede Türkiye, Doğu’nun yeşil dönüşümüne rehberlik eden ve standart belirleyen ülke konumuna geliyor.” ifadelerini kullandı.

İki ayrı panel yapıldı

9. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi kapsamında iki ayrı panel düzenlenirken, Yükselen Doğu: Ambalaj Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler başlıklı ilk panelde, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, DEİK Tayland İş Konseyi Başkanı Cemil Çakar ve Global QSR Yöneticisi, Eski Burger King Çin CEO’su Atakan Bozkurt konuşmacı olarak yer aldı. Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri ve Dünya Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin'in moderasyonundaki panelde Asya-Pasifik bölgesinin büyüme dinamikleri, yeni nesil ambalaj teknolojileri, yapay zekâ ve akıllı üretim uygulamaları tartışıldı. 'Avrupa Pazarında 2026 İçin Yeni Oyun Kuralları' başlıklı ikinci panelde ise moderatörlüğü Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder yaparken, AB’nin 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek Yeni Ambalaj Regülasyonu’nun (PPWR) sektöre etkileri, sertifikasyon gereklilikleri, yakın pazarlara yönelme stratejileri ve karbon ayak izi yönetimi ele alındı. Panele Certiloop Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, Korozo Group İnovasyon Direktörü Dr. Betül Türel Erbay, Jokey Turkiye Genel Müdürü Hakan Özhuy ve Şekeroğlu Plastik Genel Müdürü Dr. Ahmet Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.