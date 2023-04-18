Yılın en çok çalışılmak istenen şirketleri belirleniyor

Sales Network tarafından düzenlenen, öğrenci ve profesyonellerin en çok çalışmak istedikleri şirketleri oyladıkları Best Team to Join (B2J) için oylamalar devam ediyor.

İlki 2022 yılında gerçekleştirilen etkinlikte; enerji, finans, turizm, perakende gibi birçok farklı sektörden hem çalışanlar hem de çalışan adayları ve öğrenciler kullandıkları oylarla kazanan şirketleri belirledi.

Kullanıcılar ankette e-posta adresleri ile yalnızca bir kez oy kullanabiliyor. 2023 yılının en çok çalışılmak istenen şirketleri 4 Mayıs 2023’te Uniq İstanbul'da gerçekleştirilecek Contact Day galasında ödüllendirilecek.

Oylamaya 30 bini aşkın kullanıcının katılımı bekleniyor

Sales Network tarafından Best Team to Join (B2J) için oylamaya sunulan listede birçok insanın çalışmak istediği ulusal ve uluslararası onlarca şirket yer alıyor.

Öğrenci ve profesyoneller; enerjiden finans ve ödeme sistemlerine, hizmetten perakendeye, sağlıktan teknolojiye, turizm ve ağırlamadan yapı & inşaata kadar birçok farklı sektörde istedikleri 5 şirketi oylayabiliyor. Aynı zamanda dileyen kullanıcılar halihazırda çalışmakta oldukları kurumu da destekleyebiliyor.

Geçen yıl 61 şirketin katıldığı ve 20 binden fazla tekil oy kullanımı ile 9 kategoride 10 farklı ödülün dağıtıldığı Best Team to Join (B2J) oylamasına bu yıl da 30 binden fazla kullanıcının katılması bekleniyor.