Yük mühendisliği sektörünün kalbi LES-EXPO 2026 ile İstanbul’da atacak

LES-EXPO 2026, Avrasya-Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, 7-9 Nisan 2026 tarihleri arasında üç kıtadan ziyaretçilerini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar, yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminde üretici, satıcı, alıcı, kullanıcı, servis sağlayıcı, tedarikçi, hizmet veren ve hizmet alan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirecek. Organizasyon, Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ve KFA Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

LES-EXPO 2026, Avrasya-Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, yük mühendisliği hizmetleri sektöründeki en yeni gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getirecek.

‘Ağır-Uzun-Geniş-Yüksek’ yüklerin kaldırma sistemlerinden taşıma çözümlerine, yapı destek teknolojilerinden dijital planlama araçlarına kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetin sergileneceği fuarda uzmanların katılımıyla seminerler, teknik oturumlar ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

LES-EXPO, vinç, ağır kaldırma sistemleri, makine, araç, ekipman ve hizmet sağlayıcılarını buluşturarak sektördeki en yeni teknolojiler, mühendislik çözümleri ve iş birlikleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak.

Fuar boyunca sektörün lider firmaları, en yeni ürünlerini ve projelerini sergilerken; katılımcılar güncel trendleri yerinde takip etme, uygulamalı gösterimlerle teknolojileri deneyimleme ve alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayacak. Fuar teknik derinlik arayan profesyonellerin yanı sıra akademisyenler ve sektöre yeni adım atanlar için de ilham verici bir ortam sunacak.

