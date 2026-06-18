ZF, Busworld Türkiye 2026’da yeni teknolojilerle yer aldı: Türkiye otobüs sektörüne ‘elektrikli’ destek

ZF, Busworld Türkiye 2026’da en yeni teknolojilerini tanıttı. ZF Ticari Araç Çözümleri Bölümü Otobüs Satışlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frank Burkhart, “Busworld Türkiye’de sergilediğimiz çözümler, ZF’nin şehir içi ve şehirlerarası otobüs sektöründeki tüm teknoloji alanlarında pazar konumunu nasıl güçlendirdiğini gösteriyor” dedi.

ZF CVS Türkiye OE Satış Müdürü Atilla Hassas da, “Piyasa analizlerine göre, 2027 yılı itibarı ile ülkemizde üretilen neredeyse her dört otobüsten birinin elektrikli olması bekleniyor. ZF olarak bizler de, uzun vadeli bir endüstri ortağı sıfatıyla Türkiye'deki otobüs endüstrisini desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Busworld Türkiye’de sergilediğimiz çözümler, ZF’nin şehir içi ve şehirlerarası otobüs sektöründeki tüm teknoloji alanlarında pazar konumunu nasıl güçlendirdiğini gösteriyor” diyen ZF Ticari Araç Çözümleri Bölümü Otobüs Satışlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frank Burkhart, sözlerine şöyle devam etti:

“Elektrifikasyon, güvenlik ve dijitalleşme teknolojileri alanlarında çözümler sunan bir Tier-1 tedarikçisi olarak odağımız, verimliliği, güvenliği ve güvenilirliği artırırken işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla bu alanları entegre sistemler halinde bir araya getirmektir. Küresel Ar-Ge ve üretim gücümüzün yanı sıra güçlü yerel servis ağımızın desteğiyle bu yaklaşım, yenilikçi teknolojileri farklı pazarlar ve uygulamalar arasında verimli bir şekilde ölçeklendirmemize olanak tanıyor.”

4 otobüsten 1'nin elektrikli olması bekleniyor

Türkiye genelinde dolaşımda tahminen 81 bin adet 12m ve üzeri ölçülerinde otobüs bulunduğunu ifade eden ZF CVS Türkiye OE Satış Müdürü Atilla Hassas, yaptığı sunumda ülkemizde otobüslerin, günlük yolcu taşımacılığında büyük bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.

Atilla Hassas, “Piyasa analizlerine göre, 2027 yılı itibarı ile ülkemizde üretilen neredeyse her dört otobüsten birinin elektrikli olması bekleniyor. Bu eğilim, Türkiye'nin sadece iç pazara değil, aynı zamanda Avrupa'ya ve daha geniş bir bölgeye hizmet veren, otobüs geliştirme ve üretimi için büyük bir merkez olması gerçeğiyle de pekişmektedir. Nitekim geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaklaşık 13 bin adet 12m ve üzeri ölçülerinde otobüs üretilmiştir. Bu araçların yaklaşık yüzde 86'sı başta Avrupa ve bölgedeki diğer ülkeler olmak üzere ihraç edilmiştir. AB'deki benzer otobüs üretimiyle karşılaştırıldığında veriler, Türkiye'nin şehir içi ve şehirlerarası otobüs üretiminde önemli bir oyuncu olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

ZF’in, otobüs verimliliğini, güvenliğini ve yolcu konforunu artıran teknolojiler geliştirip ilerleterek 100 yılı aşkın süredir bir endüstri ortağı olduğunu vurgulayan Atilla Hassas, sözlerini şöyle sürdürdü: ”ZF olarak bizler, uzun vadeli bir endüstri ortağı sıfatıyla Türkiye'deki otobüs endüstrisini destekliyoruz. Avrupa ve Türkiye'deki güçlü varlığımız sayesinde sağlam bir bölgesel ayak izi oluşturduk.”

Dijital durum izleme özelliğine sahip AxTrax 2 LF

Şehir içi otobüsler için geliştirilen AxTrax 2 LF elektrikli portal aks, önceki nesline kıyasla SORT (Standartlaştırılmış Yol Testi) döngülerinde ortalama yüzde 20 enerji tasarrufu sağlıyor.

Bu sayede operatörler, araç menzilini artırırken batarya kapasitesi gereksinimlerini azaltabiliyor. ZF’nin yeni elektrikli aktarma organları platformunun bir parçası olan aks, standartlaştırılmış bileşenler ve ortak yazılım modülleri temel alınarak geliştirildi.

Bu yapı, farklı otobüs uygulamalarında daha yüksek performans, daha sade araç konfigürasyonları ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağlıyor.

Aks sistemi ayrıca ZF’nin yeni Health Check yazılımıyla daha da geliştirilebiliyor. Hizmet olarak sunulan bu yazılım, elektrikli tahrik sistemi verilerini uzaktan analiz ederek durum izleme ve erken arıza tespiti yapılmasına olanak tanıyor.

Böylece araç kullanılabilirliği artarken toplam işletme maliyetleri de düşüyor. ZF, aktarma organları donanımını dijital hizmetlerle birleştirerek filo operatörleri ve OEM’lerin bileşen bazlı bakım anlayışından, daha öngörücü ve sistem odaklı bir bakım yaklaşımına geçmesini sağlıyor.

e-comp Scroll Hava Kompresörü

Orta ve ağır hizmet tipi hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli araçlar için tasarlanan e-comp Scroll yağsız hava kompresörü, sıkıştırılmış hava üretmek için birbirine geçen iki spiral mekanizma kullanırken son derece düşük seviyelerde gürültü ve titreşim oluşturuyor.

Dakikada 250 litre nominal çalışma kapasitesinde gürültü emisyonu yaklaşık 67 dB(A) ile sınırlı kalıyor. Bu özellik, elektrikli ticari araçların daha sessiz hale gelmesiyle birlikte giderek daha önemli hale gelen NVH (Gürültü ve Titreşim Konforu) gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlıyor.

ADAS ve GSR II teknolojileri

Aktif güvenlik alanında ZF, otobüsler için geliştirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) uyumlu İleri Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) paketini tanıttı. ZF’nin entegre güvenlik ve araç hareket kontrolü yaklaşımının bir parçası olan ölçeklenebilir ADAS portföyü, kamera, radar ve yazılım fonksiyonlarını birbirinden bağımsız özellikler yerine koordineli sistemler halinde bir araya getiriyor.

Bu fonksiyonlar arasında Akıllı Hız Desteği (Intelligent Speed Assist), Kör Nokta Bilgilendirme Sistemi (Blind Spot Information) ile birlikte yeni Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi (Driver Drowsiness Warning) ve Olay Veri Kaydedici (Event Data Recorder) sistemleri yer alıyor.

Bu sistemler; sürücüler, yolcular ve korunmasız yol kullanıcıları için güvenliği artırırken, otobüs operasyonlarının mevzuata uygun ve verimli bir şekilde yürütülmesini de destekliyor.

ZF, grup bünyesindeki teknolojik sinerjilerden yararlanarak bu çözümleri ticari araç gereksinimlerine uyarlıyor; böylece OEM’lerin entegrasyon süreçlerini kolaylaştırırken mevcut ve gelecekteki yönetmeliklere hazırlanmalarına da katkı sağlıyor.

Dijital telematik çözümleri

ZF ayrıca otobüslere özel geliştirdiği telematik çözümü ZF BusConnect’i de öne çıkardı. Özellikle otobüs uygulamaları için geliştirilen ZF BusConnect; aktarma organları, frenleme sistemleri ve yardımcı sistemler dâhil olmak üzere birden fazla araç sistemini birbirine bağlayarak operatörlerin ve üreticilerin araç durumunu izlemelerine, filo performansını optimize etmelerine ve kestirimci bakım stratejilerini desteklemelerine olanak tanıyor.

En güncel uygulamalar; kapsamlı batarya analizlerinin yanı sıra AxTrax 2 LF gibi ZF aktarma organları çözümleri için durum izleme özelliklerini de içeriyor. ZF, dijital hizmetleri fiziksel araç sistemleriyle birleştirerek, araçların çalışma süresini artıran ve toplam sahip olma maliyetini düşüren veri odaklı optimizasyon imkânı sunuyor.

ZF’nin Busworld Türkiye’deki standı, 2. Salon’da A02 numaralı alanda ziyaret edilebilir.