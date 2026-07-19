Züccaciye sektörü, paslanmaz çelikte ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını bekliyor

Artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel pazarlarda giderek sertleşen rekabet, züccaciye sektörünün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Özellikle paslanmaz çeliğin temel ham madde olarak kullanıldığı mutfak eşyaları, hediyelik ve dekoratif ev eşyaları, endüstriyel mutfak ekipmanları ile elektrikli ev aletleri üreticileri, son dönemde uygulanan ek gümrük vergilerinin maliyet baskısını daha da artırdığını ifade ediyor.

Hatırlanacağı üzere, yerli üretimi koruma gerekçesiyle Posco Assan TST’nin başvurularının ardından ithal paslanmaz çeliğe uygulanan gümrük vergisi önce yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmış, Aralık 2025 itibarıyla tamamlanan anti-damping soruşturması sonrasında ise ek vergi yükü yüzde 16 seviyesine ulaşmıştı. Son olarak Kibar Holding’in, Güney Koreli ortağı POSCO’ya “kârın Güney Kore’ye aktarıldığı” iddiasıyla dava açması ve ortaklığın giderilmesi için hukuki süreç başlatması, uzun süredir tartışılan transfer fiyatlaması iddialarını yeniden gündeme taşırken, üretici kesim de artan maliyetler nedeniyle ek gümrük vergilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Sektör temsilcileri, söz konusu vergilerin yalnızca üretim maliyetlerini yükseltmekle kalmadığını, ihracat pazarlarında Türk üreticisinin fiyat rekabetini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Maliyetler rekabet gücünü zayıflatıyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, paslanmaz çeliğin sektörün birçok alt kolunda temel üretim girdisi olduğunu söyledi. Özellikle katma değerli üretim yapan firmaların artan maliyetler nedeniyle uluslararası pazarlarda rekabet etmekte zorlandığını belirten Önder, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün mutfak eşyası, hediyelik ve dekoratif ev eşyaları, endüstriyel mutfak ekipmanları ile elektrikli ev aletleri üreten birçok firmamız, paslanmaz çelikte uygulanan ek gümrük vergilerinin maliyetlerini doğrudan hissetmektedir. Ham madde maliyetlerindeki her artış, üretimden ihracata kadar tüm zinciri etkiliyor. Küresel pazarlarda fiyat odaklı rekabetin yoğun olduğu bir dönemde bu ilave maliyetler, üreticimizin hareket alanını daraltıyor.” Önder, üretim maliyetlerindeki yükselişin sadece firmaları değil, Türkiye’nin ihracat performansını ve katma değerli üretim hedeflerini de yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Üreticiye verilecek en güçlü destek

Ek gümrük vergilerinin yeniden değerlendirilmesinin sektör açısından önemli bir kazanım olacağını dile getiren Burak Önder, mevcut ekonomik koşullarda üreticilerin rekabet gücünü artıracak her adımın büyük önem taşıdığını söyledi. Önder, “Sanayicimiz bugün yüksek finansman maliyetleri, artan üretim giderleri ve küresel talepteki yavaşlamayla aynı anda mücadele ediyor. Böyle bir dönemde üreticimizin üzerindeki maliyet baskısını azaltacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Ek gümrük vergilerinin kaldırılması ya da yeniden gözden geçirilmesi, paslanmaz çelik kullanan üreticimize verilecek en somut desteklerden biri olacaktır. Bu adım hem yatırımları hem üretimi hem de ihracatı destekleyecektir.” diye konuştu.

Rekabet gücü için maliyetler azaltılmalı

Türkiye’nin züccaciye sektöründe tasarım, üretim kalitesi ve ihracat kabiliyetiyle dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Önder, sektörün bu gücünü koruyabilmesi için üretim maliyetlerini artıran unsurların azaltılması gerektiğini vurguladı. Önder, “Üreticimizin önünü açacak her düzenleme ülkemizin ihracatına, istihdamına ve katma değerli üretimine katkı sağlayacaktır. Özellikle paslanmaz çelik kullanan sektörler açısından ek gümrük vergilerinin yeniden değerlendirilmesi, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir. Üreticilerimiz, bu konuda atılacak adımları umutla bekliyor” ifadelerini kullandı.