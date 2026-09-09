Züccaciye sektörünün kalbi İstanbul'da atacak, 120'den fazla ülkeden ziyaretçi ZUCHEX'de buluşacak

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel ölçekteki önemli ticaret platformlarından ZUCHEX – Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 2026 yılında da Türk üreticilerini dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel satın almacılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) iş birliği ve İnforma Fuarcılık’ın organizasyonuyla düzenlenen ZUCHEX 2026, dört gün boyunca Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek.

Bu yıl 100 bin metrekarelik alanda ve 12 salonda düzenlenen ZUCHEX 2026’da 15 ülkeden katılımcı ve 1.500’den fazla marka yer alıyor. Fuarın uluslararası ticaret hacmini daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen Hosted Buyer programı kapsamında VIP satın almacılar İstanbul’da ağırlanacak. 120’den fazla ülkeden 30 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin gelmesi beklenen ZUCHEX, dört gün boyunca yeni ürün ve koleksiyonların yanı sıra yeni iş birlikleri, ihracat bağlantıları ve global pazar fırsatlarının adresi olacak.

Fuar açılışında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte sektörün ve fuarcılık dünyasının önde gelen temsilcileri, sektörünün uluslararası görünürlüğü, ihracat kapasitesi ve yeni iş bağlantıları açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ZUCHEX Avrupa’da büyük bir marka oldu

ZUCHEX'in plastik ürünlerinden çelik ürünlerine, paslanmaz çelikten cam ürünlerine, seramikten tencere, tava, tabak ve süs eşyalarına varıncaya kadar inanılmaz zengin bir fuar olduğunu ve Avrupa'da büyük bir marka haline geldiğini belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Fuarcılık 7,5 milyar euroluk büyüklüğü ile artık Türkiye'de çok önemli bir sektör haline geldi. Dışarıda özlemle ve imrenerek baktığımız o büyük fuarlar küçülürken Türkiye'deki fuarlar dev adımlarla büyüdü ve bugün bütün dünyayı kucaklayan bir hale geldi. 12 salonda 1.500 markanın buluştuğu, yurt içi ve yurt dışından 130 bin ziyaretçinin geldiği bu fuar da gerçekten büyük bir fuar ve ülkemize istihdam, üretim, ihracat, döviz geliri anlamında büyük katma değer kazandırıyor." dedi.

Sektörün ihracatının 5,8 milyar dolar olduğuna ve dünya ihracatında sekizinci sırada bulunduğumuza işaret eden Bolat, "Türkiye imalat sektöründe teknolojide gerçekten dev adımlarla ilerliyor, ekonomisini büyütüyor. Biz de bakanlık olarak gereken tüm destekleri veriyoruz. Sanayi üretecek, tarım üretecek, hizmetler üretecek, ticaret bunu tanıtacak, ihracatını yapacak.

TİM'iyle, DEİK'iyle, İTO'yla, TOBB’uyla, MÜSİAD'ıyla, ASKON'uyla, TÜSİAD'ıyla, ZÜCDER'iyle, tüm iş dünyası birlikte bir takım çalışmasıyla Türkiye'mizi daha fazla büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Rekabetçiliğimizi geri kazanacağız

İstanbul'un artık bir fuarlar şehri olduğunu gururla söylediklerini kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de "Şu anda üç ayrı fuarın olması gerçekten Türkiye'nin ve İstanbul'un fuarlar konusunda nerelere geldiğini gösteriyor. Bu şehirde her yıl düzenlenen onlarca fuarda dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce ziyaretçi bulunuyor. Ayrıca yurt dışındaki fuarlarda da firmalarımızla yerimizi alıyoruz. 8 ayda 241 fuara katıldık, 153 ticaret heyeti yaptık, 27 alım heyeti gerçekleştirdik. Bu ay da ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelere 17 ayrı ticaret heyeti düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Pazar günü açıklanan yeni orta vadeli programda üretim, istihdam ve ihracata yönelik destek mesajlarına memnuniyetimi bir kez daha ifade etmek isterim." diyen Gültepe, şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarının yanı sıra rekabet istikrarının da ön planda tutulacağına yönelik sinyaller verilmesi çok önemli. Ben programın uygulama sürecinde rekabetçiliğimizi geri alacağımız adımların atılacağına yürekten inanıyorum. Ev ve mutfak eşyaları sektörü de Türkiye'nin iddialı üretim alanlarından biri. Sadece burada iki tane önerim olacak. Birincisi, daha fazla katma değerli üretime odaklanmalıyız. İkincisi de pazar çeşitliliğini sadece yakın coğrafyada değil daha farklı ülkelerde yapmalıyız. Bu ikisine daha fazla ağırlık vererek, inovatif ürünlere, teknolojik ürünlere ve sürdürebilirliğe çok daha fazla önem verirsek inanıyorum ki bu fuarlar bizleri daha farklı pazarlara açacak."

Sektörün global ticaret buluşması

ZUCHEX 2026, Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üretim, tasarım ve ihracat kapasitesini uluslararası pazarlara taşırken, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen satın almacılar için de Türk markalarını yakından tanıma fırsatı sunacak. Fuar; sofra ve mutfak eşyalarından pişirme ekipmanlarına, küçük ev aletlerinden dekoratif ürünlere ve ev yaşamına yönelik farklı ürün gruplarına kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı çatı altında buluşturacak.

Fuarın sektörden gelen talepler doğrultusunda bu yıl Çarşamba-Cumartesi günlerine taşındığını belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, ZUCHEX’in yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar değil, sektörün küresel ticaret bağlantılarını güçlendiren stratejik bir platform olduğunu söyledi.

“ZUCHEX’i her yıl sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Bu yıl fuarımızı Çarşamba-Cumartesi günlerine taşıyarak hem katılımcılarımızdan hem de ziyaretçilerimizden gelen taleplere cevap verdik. 120’den fazla ülkeden 30 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Özellikle VIP satın almacının katılacağı Hosted Buyer programımız, Türk markalarımızın yeni pazarlara ulaşması açısından çok önemli bir fırsat sunuyor. Hedefimiz, İstanbul’u ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel ticaret merkezlerinden biri haline getirirken, Türk üreticilerimizin ihracat gücünü daha da ileri taşımak.” dedi.

72 ülkeden VIP satın almacı İstanbul’da

ZUCHEX 2026’nın uluslararası ticaret boyutunu güçlendiren Hosted Buyer programı kapsamında 72 ülkeden VIP satın almacı fuarda ağırlanacak. Program sayesinde katılımcı markaların uluslararası satın alma grupları, distribütörler, zincir mağazalar, perakende temsilcileri ve profesyonel alıcılarla doğrudan temas kurması hedefleniyor.

ZUCHEX 2026’nın 120’den fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak olmasının, fuarın uluslararası niteliğini daha da güçlendirdiğini belirten İnforma Fuarcılık Genel Müdürü Tuğber Yaşa, İstanbul’un lojistik ve ticari avantajlarının fuarın küresel erişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

“ZUCHEX, Türkiye’nin üretim gücü ile global satın alma talebini aynı platformda buluşturan güçlü bir ticaret organizasyonu. Bu yıl 100 bin metrekarelik alanda 1.500’den fazla markayı, 120’den fazla ülkeden 30 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyle buluşturacağız. 72 ülkeden VIP satın almacının yer aldığı Hosted Buyer programımız da katılımcılarımız için doğrudan ticari bağlantılar kurabilecekleri önemli bir fırsat yaratacak. İstanbul’un küresel ulaşılabilirliği ve Türkiye’nin üretim kabiliyeti, ZUCHEX’in uluslararası niteliğini her yıl daha da güçlendiriyor.” dedi.

ZUCHEX’ten sektörün geleceğine odaklanan içerikler

ZUCHEX 2026, ticari buluşmaların yanı sıra sektörün geleceğine ilişkin bilgi ve fikir alışverişine de ev sahipliği yapacak. Geleneksel hale gelen ZuchexTalks oturumlarında sektörün geleceği, tüketici beklentileri, tasarım ve yeni trendler uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerde ele alınacak.

Fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri de ikinci kez düzenlenecek ZUCHEX Designathon olacak. Endüstriyel tasarım öğrencilerinin sektörün geleceğine yönelik geliştirdiği projeler, mentorların rehberliğinde şekillenecek ve fuar boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Böylece genç tasarımcıların sektörel ihtiyaçlarla buluşması ve yenilikçi fikirlerin üretim dünyasına taşınması hedeflenecek.

ZUCHEX 2026, bu yönüyle yalnızca bugünün ticaret bağlantılarına değil, ev ve mutfak eşyaları sektörünün gelecekteki tasarım, üretim ve tüketim trendlerine de odaklanacak.

Türk markalarının global pazar hedefine güçlü platform

Dört gün boyunca dünyanın farklı bölgelerinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak olan ZUCHEX 2026, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim çeşitliliğini, tasarım kabiliyetini ve ihracat potansiyelini uluslararası pazarlara taşıyacak. 15 ülkeden katılımcının yanı sıra 1.500’den fazla markanın ürün ve koleksiyonlarını sergileyeceği fuar, yeni sezon ürünlerinin ve sektörel yeniliklerin de ilk kez uluslararası alıcılarla buluştuğu önemli bir platform olacak.

ZUCHEX 2026 boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, Hosted Buyer programı, ZuchexTalks ve Designathon gibi etkinliklerle fuarın; ticaret, tasarım, inovasyon ve sektörler arası iş birliğinin buluşma noktası olması hedefleniyor.