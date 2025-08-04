ZÜCDER Avrupa’nın sektör devleri arasına katıldı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 1952 yılında kurulan ve Avrupa’daki tencere-tava, çatal-bıçak, sofra takımı ve metal ev eşyaları üreticilerini temsil eden çatı kuruluş olan FEC'e üye oldu. Avrupa Komisyonu başta olmak üzere uluslararası otoriteler nezdinde resmi temsil yetkisine sahip olan FEC, sektörün ekonomik, teknik ve yasal çıkarlarını korumasının yanında züccaciye sektörünün gelişimi için kritik bir platform olması ile öne çıkıyor. Avrupa ve küresel ölçekte yüksek ekonomik hacme sahip olan FEC üyeleri, sektörün gelişimi ve standartların belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Avrupa'nın Türk züccaciye sektörünün en büyük ve stratejik pazarı olduğuna dikkat çeken ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Avrupa’daki sektörel gelişmeleri yakından takip etmek, muhataplarla güçlü ilişkiler kurmak ve sektörün potansiyelini etkin şekilde tanıtmak için üyelik sürecini başlattıklarını ve uzun süren temaslar ve karşılıklı görüşmeler sonrası süreci başarıyla tamamlayarak üyelik hakkı kazandıklarını ifade etti. Avrupa'daki gelişmeleri ve regülasyonları yakından takip etmenin rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra ihracatın sürdürülebilirliği açısından da hayati önem taşıdığını vurgulayan Önder, Avrupa'nın Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel markalarla rekabet edebilmesi için kritik bir basamak olduğuna dikkat çekti.

FEC üyeliği sektöre ne getirecek?

Üyelik kararının züccaciye sektörünü Avrupa’da doğrudan temsil etmek ve uluslararası platformlarda daha etkin olmak adına stratejik bir adım olduğuna işaret eden Önder, üyeliğin getireceği avantajlarla ilgili şunları anlattı:

"Kısa vadede, Avrupa’daki düzenlemeleri ve teknik standartları yakından takip ederek, üyelerimizin bu alandaki uyum süreçlerini hızlandıracağız. Uzun vadede ise sektörümüzün Avrupa’daki karar alma mekanizmalarında aktif rol alması sayesinde, Türk markalarının rekabet gücü artacak ve uluslararası pazarlardaki görünürlüğümüz daha belirgin hale gelecek. Ayrıca, ortak projeler, araştırmalar ve iş birlikleri ile sektörümüzün küresel ölçekteki konumu sağlamlaşacak. ZÜCDER’in FEC çatısı altında Avrupa’da temsil edilmesi, Türk markalarının güvenilirlik ve prestijini artıracak. Bunun yanında uluslararası standartlara uyum ve sektörel gelişmelerin içinde yer almak, markalarımızın kalitesini ve yenilikçiliğini vurgulayarak algıyı da olumlu yönde etkileyecek. Bu durum, hem tüketiciler hem de iş ortakları nezdinde Türk üreticilerine olan güveni çok daha yüksek seviyeye çıkaracak."

"Uluslararası alanda iş birliklerimizi geliştireceğiz"

Federasyon üyeliği ile birlikte Avrupa pazarındaki tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini anlatan Önder, "Avrupa pazarı, yüksek kalite standartları ve rekabetçi fiyat beklentileriyle sektörümüz için hem zorlu hem de büyük fırsatlar barındıran bir alan. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak bu beklentilere fazlasıyla karşılık verecek üretim kapasitesine, tasarım gücüne ve esnekliğe sahibiz. Bu potansiyelimizi daha etkin şekilde ortaya koymak amacıyla, Avrupa’daki sektör paydaşlarıyla daha yakın ilişkiler kuracak, ortak projeler geliştirecek ve sektörel platformlarda daha aktif rol alacağız." ifadelerini kullandı.

Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

"ZÜCDER olarak FEC üyeliğini stratejik bir adım olarak görmekle birlikte uluslararası iş birliklerimizi genişletmek ve diğer bölgesel birliklerle de yakın ilişkiler kurmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yeni üyelikler ve ortaklıklarla sektörümüzün küresel görünürlüğünü artırmak, yenilikçi projelere imza atmak ve ihracat kanallarımızı çeşitlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor."