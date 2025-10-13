"1 Destek 1 Yuva” kampanyası, İzmir’de afetlerden etkilenen köylere umut oluyor

Nef Vakfı, İhtiyaç Haritası, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Afet Platformu iş birliğiyle yürütülen “1 Destek 1 Yuva” kampanyası, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde üretimi ve geçim kaynaklarını yeniden canlandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmir Seferihisar ve Çeşme’de 500 arı kovanı bölge halkına teslim edildi. Önümüzdeki dönemde 4.000 kovanın daha dağıtılması planlanıyor. Böylece bölgedeki üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi ve kırsal yaşamın sürdürülebilir biçimde yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.

Bir kira bir yuvayla başlayan hikaye, dayanışmayla büyüyor

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, kampanyanın doğuş hikayesini ve amacını şu sözlerle anlattı:

“Bu hikaye aslında İzmir depremiyle başladı. O dönemde, evleri zarar gören insanların konteynerlerde ya da geçici barınmalarda yaşamak zorunda kalmaması için ‘Bir Kira Bir Yuva’ çağrısıyla yola çıktık. Ardından Marmaris ve Manavgat yangınlarında yüzlerce evi onararak ‘Bir Destek Bir Yuva’ya dönüştü bu dayanışma. Bugün yine yangınların ardından, sadece yanan ağaçlarımızı değil, yaşam kaynaklarını da yeniden yeşertmek için buradayız. Kahramanmaraş’ta sulama sistemlerini kurabilir, Çanakkale’de zarar gören zeytinlikleri yeniden yeşertebilir, İzmir’de binlerce arı kovanını üreticilerle buluşturabiliriz.

Yardım etmek aslında insanın önce kendine yaptığı bir iyiliktir. Anadolu’da güzel bir söz vardır: ‘Yardım ettiğinin elini öp.’ Çünkü dayanışma, sadece bir başkasının değil, hepimizin yaşamını güzelleştirir. Her bir katkı, bir arı kovanı kadar bereketli, bir zeytin fidesi kadar kalıcıdır.”

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ise afet sonrası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “2021’de yaşadığımız yangınlarda nasıl el ele verdiysek, bugün de aynı dayanışmayı büyütme zamanı. Gelin siz de bu dayanışmanın bir parçası olun” ifadelerini kullandı.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da kampanyanın afet bölgelerinde hayatı yeniden kurma hedefini vurguladı: “1 Destek 1 Yuva’ ile afet bölgelerinde yaşamı yeniden inşa ediyoruz. Bireysel ya da kurumsal katkılarla hep birlikte dayanışmayı büyütelim.”