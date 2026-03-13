1 Dünya Yatak, 65’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Ortopedik ve visco yataklardan otel grubu ürünlerine, baza ve başlık modellerinden uyku aksesuarlarına kadar geniş bir ürün gamı sunan marka, Ar-Ge çalışmalarını özellikle kullanıcı deneyimini iyileştirme üzerine yoğunlaştırdı. En dikkat çekici projelerden biri, farklı mevsim koşullarına uyum sağlayabilen sıcak-soğuk geri dönüşümlü kumaş teknolojisiyle üretilen yatak serisi. Bu özel tasarım, yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir uyku deneyimi sunarak kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Bunun yanında üretim süreçlerinde otomasyon yatırımlarına hız veren şirket, hem verimlilik hem de hata oranlarında önemli iyileştirmeler sağlamış durumda. Sürdürülebilir malzeme kullanımı ve çevre dostu üretim teknikleri de Ar-Ge gündeminin merkezinde yer alıyor.

2025 yılında toplamda yaklaşık 100 milyon TL’lik yeni makine ve otomasyon yatırımı yaptıklarını belirten Kubilay Pacal, “Üretim hatlarımızda yüksek kapasiteli makineleri devreye aldık. Ayrıca ERP sistemine geçiş yaparak üretim, stok ve sipariş süreçlerimizi dijital olarak entegre ettik. Bu sayede hem kapasitemizi artırıyor hem de müşteri memnuniyetini güçlendiriyoruz” dedi.

1 Dünya Yatak’ın 2026 vizyonunda Avrupa pazarında distribütörlük ağını genişletmek, Körfez ülkelerinde showroom yatırımları yapmak ve e-ticaret altyapısını güçlendirerek daha geniş kitlelere ulaşmak var. Pacal, “Türkiye’nin güçlü üretim üssü Kayseri’den doğan markamız kısa sürede 65’ten fazla ülkeye ihracat yapmaya başladı. Hem üretim yatırımları hem de inovatif ürün geliştirme vizyonumuzla önümüzdeki dönemde Türk mobilya sektörünü global pazarlarda daha güçlü temsil etmeyi amaçlıyoruz. Özellikle sıcak-soğuk dengesi sağlayan kumaşlar, ortopedik destek sistemleri ve çevre dostu çözümlerle sektöre öncülük etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Orta ve uzun vadede Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında güçlenecek

Orta vadede markanın Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında daha güçlü bir tanınırlığa kavuşması hedefl eniyor. Uzun vadede ise şirketin kendi perakende mağazalarını kurması ve sürdürülebilir üretim anlayışını merkezine alması planlanıyor. 1 Dünya Yatak’ı rakiplerinden ayıran en önemli unsurların başında müşteri odaklı esnek üretim anlayışı ve hızlı teslimat kabiliyeti geliyor. Tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren şirket, kalite kontrolünü üst seviyede tutarken, tasarım gücü ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesiyle de sektörde farklı bir konumda yer alıyor.