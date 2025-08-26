1 yılda yüzde 50 değer kaybetti! Spor giyim devi Puma satılıyor

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Puma, ciddi hisse değer kaybının ardından el değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin büyük hissedarlarından Pinault ailesi, Puma’daki paylarını devretmek için yatırımcılarla görüşmelere başladı.

Almanya merkezli Puma SE, spor giyim sektöründe global ölçekte faaliyet gösteriyor. Son bir yılda hisselerinde yaşanan yaklaşık %50’lik düşüş sonrası şirketin piyasa değeri neredeyse yarıya indi. Bu süreçte milyarder Pinault ailesi, şirketteki hisselerini elden çıkarmayı değerlendiriyor.

Potansiyel alıcılarla temas kuruldu

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre aile, satış süreci için danışman firmalarla çalışıyor. Çinli Anta Sports ve Li Ning gibi firmalarla ön görüşmeler yapılırken, ABD merkezli bazı spor markaları ile Orta Doğu’daki egemen varlık fonları da ilgi alanında bulunuyor. Gizlilik ilkesi gereği kaynaklar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Pinault ailesi, yatırım şirketi Artémis aracılığıyla, Frankfurt borsasında işlem gören Puma’nın %29 hissesine sahip. Aynı aile, lüks moda grubu Kering’in de kontrolünü elinde bulunduruyor. Satış durumunda, hisseler için yüksek prim talep edilmesi bekleniyor.

Değeri 3 milyar dolara geriledi

Son dönemde spor giyim ürünlerine olan talebin azalması ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri, Puma’nın borsa performansını olumsuz etkiledi. Hisseler son 12 ayda yarı yarıya değer kaybetti. Şirketin mevcut piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar) seviyelerinde bulunuyor.

Süreçle ilgili müzakerelerin halen sürdüğü belirtilirken, satışın kesinleşip kesinleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Taraflar arasında nihai bir anlaşma olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Dünya çapında 22 bin çalışanı var

1948 yılında kurulan Puma, 2024 yılında 281,6 milyon Euro net gelir elde etti. Yıllık satış rakamı ise 8,8 milyar Euro'ya ulaştı. Küresel çapta 22 binden fazla çalışana sahip olan şirket; Manchester City, Portekiz Milli Futbol Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımlara sponsorluk yapıyor.