10. Eker I Run katılımcıları rekora koştu

EKONOMİ (BURSA) - Doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin görülmesi gereken yerleri arasında yer alan Uludağ’ın zirvesinden dün sabah 07.30’da başlayan 10. Eker I Run'ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan 10. Eker I Run’da, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları’nın yanı sıra 5K, 15K ve Paten Yarışı gerçekleşti.

Yeşil doğanın içinden geçen özel parkuruyla birçok koşucunun deneyimlemek istediği Eker I Run, Uludağ Oteller Bölgesi'nin benzersiz atmosferinde 1.800 metre rakımda başladı. Verilen startın ardından, yokuş aşağıya kıvrım kıvrım uzanan parkurun keyfini yaşayan sporcular, Nilüfer ilçesine bağlı Eker Meydan'daki finişe kadar nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Dereceye girmek için büyük bir çaba ve azim gösteren koşucular, yağmurlu havanın yol açtığı zor şartlarına rağmen yarışmayı büyük bir coşkuyla tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yarışların startını verdi

Eker Meydan’da, saat 11.20'de gerçekleşen 15K yarışının startı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından verilirken, saat 12.00’de yapılan 5K yarışının startı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker tarafından verildi.

10. yılında koşu dünyasında bilinen ve profesyonel koşucuların takvimlerine giren bir etkinlik haline gelen Eker I Run’ın programında heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performanslar ve dans etkinlikleri de yer aldı.

42K Maratonu'nun kadınlar birincisi Özlem Işık, çok güzel bir yarış olduğunu ve yağmurun kendilerine eşlik ettiğini söyledi. 42K erkeklerde ise birincilik ipini göğüsleyen sporcu Oğuzhan Emre Singer oldu.

10. Eker I Run'da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşuları'nda Sivil Toplum Kuruluşları'nın projeleri için tüm zamanların rekor bağışı toplandı. 4 bin 766 bağışçı, 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin TL kaynak yaratıldı.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, 10. Eker I Run Koşusu için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ 'Koşuyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10. Eker I Run’da; sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014’te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run’da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor. Önceki yıllarda Eker I Run’ın Minik Adımlar kategorisinde koşarak spora başlayan ve Milli Takım seviyesine kadar yükselen katılımcılarımız oldu. Eker I Run’ın yeni sporcuların yetişmesine aracılık etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca Eker I Run'ın 10. yılını Cumhuriyetimizin 100. yılında yapmak bizim için ayrı bir değer taşıdı. Eker I Run'da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları’nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha yarış başlamadan 1.7 milyon lira bağışa ulaşmıştık. Kampanya sonunda bu rakamı geçen senenin iki katı olan 2,5 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Eker I Run'la ilgili daha çok hayalimiz var. Spora destek vermeyi, insanları sağlıklı yaşama davet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.