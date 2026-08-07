10 kategorinin birincisi, pazarının lideri: Bilişim 500’e KoçSistem damgası!

Türkiye'nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem, bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması'nda “Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı” ana kategorisinde üst üste sekizinci kez sektör lideri oldu. KoçSistem, ana kategorideki başarısının yanı sıra danışmanlık, bulut hizmetleri, barındırma yönetim hizmetleri, siber güvenlik, yönetilen hizmetler, veri yedekleme ve depolama donanımı ile hizmet kategorilerinde de birincilik elde ederek teknoloji ekosistemindeki güçlü konumunu pekiştirdi.

KoçSistem’in yüzde yüz iştiraki ve Türkiye’nin ilk ileri analitik ve nesnelerin interneti şirketi KoçDigital ise "Yılın Veri Ambarı ve İş Zekâsı Yazılımı" ile "Türkiye Ekonomisine Katkı – Yılın Yapay Zekâ" kategorilerinde birincilik ödüllerine layık görüldü. Yapay zekâ, bulut teknolojileri, siber güvenlik, veri merkezi hizmetleri ve dijital dönüşüm projeleriyle farklı sektörlerde kurumların teknoloji dönüşümüne katkı sunmaya devam eden KoçSistem, bu ödüllerle birlikte bilişim sektöründe uçtan uca sunduğu çözümlerle liderliğini güçlendirdi.

Mehmet Ali Akarca: Anadolu, dijital ekonominin yeni merkezlerinden biri olabilir

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli” temasıyla düzenlenen Bilişim 500 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasında; “Küresel rekabet artık teknolojiye erişim üzerinden değil, teknoloji üretme kapasitesi üzerinden şekilleniyor. ‘Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli’ derken bir güzergâhtan değil, teknoloji üreten, değer geliştiren ve dünyaya yön veren bir Türkiye vizyonundan söz ediyoruz. Nasıl ki Anadolu geçmişte İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biriyse dijital ekonominin yeni rotasında da önemli bir merkez olma potansiyeline sahip. Girişimcilik ruhumuz, üretim gücümüz ve genç insan kaynağımızla buna fazlasıyla hazır olduğumuza inanıyorum” dedi.

Bilişim 500'de bu yıl elde ettikleri başarının, yalnızca bugünkü yetkinliklerinin değil, geleceğin teknoloji alanlarına yaptıkları yatırımların da bir yansıması olduğunu belirten Akarca, şunları söyledi:"Yapay zekâdan bulut teknolojilerine, siber güvenlikten yönetilen hizmetlere kadar uzanan yetkinliklerimizle kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir teknoloji iş ortağı olmaya devam edeceğiz. 80 yılı aşkın deneyimimizle Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini güçlendirecek projeler geliştirmeyi ve ülkemizin dijital dönüşümüne değer katmayı sürdüreceğiz."