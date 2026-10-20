10. yılını kutlayan Wellcare, bilim ve üretim gücüyle ABD pazarına giriyor

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ /KONYA

Tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren Wellcare, son yıllarda pazarın iki katı üzerindeki büyümesini sürdürürken ihracatını ABD pazarına genişletmeye hazırlanıyor. 2026 yılını 1 milyar TL bandında net ciroyla kapatmayı amaçlayan marka, İLKO İlaç Üretim Tesislerinin FDA kayıt süreçlerini 2025 yılında tamamladı. Wellcare, 2026 yılının sonuna doğru ABD’de online satış kanalları üzerinden ticari faaliyetlerine başlamayı hedefliyor.

2016 yılında kurulan ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Wellcare; İLKO İlaç’ın 50 yılı aşkın sektör birikimi, Ar-Ge ve üretim gücüyle faaliyet gösteriyor. İLKO İlaç’ın yıllık 120 milyon kutu üretim kapasitesine sahip ve Konya’da bulunan Üretim Tesisleri, markanın Türkiye’deki büyümesinin ve uluslararası pazarlara açılma planının üretim ayağını oluşturuyor.

2026 yılı ilk sekiz ayında pazarın iki katının üzerinde büyüme

Wellcare; 2025 yılında net ciroda yüzde 78, kutu satışlarında yüzde 29 büyüme kaydetti. Aynı dönemde OTC pazarı kutu bazında yüzde 15, net değerde yüzde 57 büyüdü. IQVIA’nın Ocak–Ağustos 2026 verilerine göre marka, bu yılın ilk sekiz ayında ise hem kutu hem TL bazında OTC pazarının iki katı büyüme sağladı.

Wellcare’in büyüme stratejisini değerlendiren İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış-Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Cem Öncel, “2025’te yakaladığımız pazarın üzerinde büyüme ivmesini 2026’da daha da artırarak sürdürüyoruz. Sektör datası sağlayan IQVIA’nın Ocak -Ağustos verilerine göre ilk sekiz ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kutu bazında yüzde 33, TL bazında ise yüzde 87 büyüme kaydettik. Ürünlerimize yönelik artan talebi yeni lansmanlarla karşılıyor, portföyümüzü bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletiyoruz. 2030 yılında tüketici sağlığı pazarında ilk üç firmadan biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ilerlerken Ar-Ge’den üretime, satıştan pazarlamaya kadar tüm faaliyetlerimizi ilaç disiplini ve kalite anlayışıyla yürütüyoruz” dedi.

ABD’de yıl sonuna doğru online satış hedefi

Vietnam’dan Türki Cumhuriyetlerine, Ortadoğu’dan Balkanlara ve Afrika’ya uzanan farklı pazarlardaki mevcut ihracatını geliştirmeye devam eden Wellcare; ABD’ye tüketici sağlığı ürünleriyle giriş yapmayı planlıyor. Öncel, bu adımın markanın uluslararası büyümesindeki yerini şu sözlerle anlattı: “Yurt içindeki büyümemizi sürdürürken ihracatımızı da geliştiriyoruz. Geçtiğimiz sene İLKO İlaç Üretim Tesislerimizin FDA kayıt süreçlerini tamamladık. Hedefimiz, bu yılın sonuna doğru dünyanın en büyük OTC pazarı olan ABD’de online satış kanalları üzerinden ticari faaliyetlerimize başlamak. Bu gelişmeyi, Amerika Kıtası ve küresel pazarlarda ihracat faaliyetlerimizin önünü açacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de doğan bu bilgi ve üretim gücünü dünyada daha fazla insanla buluşturmak.”

2009’dan bu yana 65 milyon avro Ar-Ge yatırımı

İLKO İlaç, 2009 yılından bu yana toplam 65 milyon avro Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Ankara’daki Ar-Ge merkezi ve Teknopark İstanbul’daki biyoteknoloji Ar-Ge merkezinde çalışmalarını sürdüren şirket, son üç yılda 250’nin üzerinde Ar-Ge projesi üzerinde çalıştı. Şirketin 24 uluslararası tescilli patenti bulunuyor. İLKO İlaç’ın faaliyetleri; katma değeri yüksek küçük moleküllü konvansiyonel ilaçlar, biyoteknoloji ve onkoloji ürünleri ile Wellcare markasıyla takviye edici gıdalar olmak üzere dört ana alanda yoğunlaşıyor.

Ar-Ge’nin uluslararası rekabetteki rolüne dikkat çeken Öncel, “Bizim için Ar-Ge, uluslararası pazarlarda söz sahibi olmanın ve ülkemize daha yüksek katma değer kazandırmanın anahtarıdır. İLKO ve Wellcare’in büyüme stratejisinin merkezinde bu yaklaşım yer alıyor. İlaç sanayisindeki birikimimizi tüketici sağlığına taşırken bilimsel temelli içerik ve formülasyonlarla ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yaygın saha ekibimizle hekim ve eczacılara medikal bilgi desteği sunarak ürünlerimizin doğru ve bilinçli kullanımını destekliyoruz” dedi.

Yüzde 100 yerli sermayeli İLKO İlaç, 1.000’in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 210’un üzerinde ürün ve 100’den fazla farklı molekülden oluşan portföyüyle, birçok tedavi alanında Türk Tıbbına hizmet veren şirket, kendi ürünlerini 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Üretim Tesislerinde uluslararası firmalara sözleşmeli üretim hizmeti de veriyor.

Takviye edici gıda pazarı büyümesini sürdürüyor

Türkiye takviye edici gıda pazarının potansiyeline de değinen Öncel; pazarın 2025 yılında yaklaşık 750 milyon dolara ulaştığını, kişi başına yıllık harcamanın ise 10 doların altında kaldığını belirtti. Önümüzdeki beş yılda pazarın kutu bazında yıllık ortalama yüzde 15 civarında büyümesinin beklendiğini ifade eden Öncel, yerli üretimin yüzde 80’i aşan payının bu potansiyelin Türkiye’de üretime, yatırıma ve istihdama dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturduğunu söyledi.