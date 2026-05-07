  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 108 yıllık traktör şirketi iflas sürecinde
Takip Et

108 yıllık traktör şirketi iflas sürecinde

Almanya’da klasik traktör tutkunlarının yakından tanıdığı Egelseer Traktoren GmbH, mali darboğaz nedeniyle geçici iflas başvurusunda bulundu. Bavyera eyaletinin Fürth kentinde faaliyet gösteren şirket için mahkeme geçici iflas yöneticisi atadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
108 yıllık traktör şirketi iflas sürecinde
Takip Et

1918 yılında kurulan şirket, özellikle Alman üretici Schlüter’in eski model traktörlerine yönelik yedek parça ve servis hizmetleriyle tanınıyor. Egelseer Traktoren GmbH, Schlüter üretiminin 1992’de sona ermesinin ardından markanın yedek parça dağıtımını üstlenmişti. Şirketin sunduğu parçalar, bugün özellikle oldtimer ve klasik traktör koleksiyoncuları için büyük önem taşıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre şirketin mali sıkıntısında traktör parçası satışlarındaki sert düşüş etkili oldu. Buna karşın bakım ve tamir atölyesinin hâlâ yoğun çalıştığı belirtiliyor.

Şirketin yöneticisi Dietmar Helm, iflas başvurusunun “uzun değerlendirmeler sonucunda alınmış bilinçli bir karar” olduğunu söyledi. Helm, faaliyetlerin şimdilik normal şekilde sürdüğünü belirterek “Satış yapıyoruz, tamir ediyoruz, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Şirkette çalışan maaşlarının geçici olarak iflas fonu kapsamında güvence altına alındığı açıklandı. Yönetimin temmuz ayına kadar şirket için çözüm arayışını sürdüreceği bildirildi.

Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzine zam, otogaza indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam, otogaza indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isimAziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isimSpor
Abdullah Tolu vergi revizyonunu değerlendirdi!Abdullah Tolu vergi revizyonunu değerlendirdi!Ekonomi

 