108 yıllık traktör şirketi iflas sürecinde

1918 yılında kurulan şirket, özellikle Alman üretici Schlüter’in eski model traktörlerine yönelik yedek parça ve servis hizmetleriyle tanınıyor. Egelseer Traktoren GmbH, Schlüter üretiminin 1992’de sona ermesinin ardından markanın yedek parça dağıtımını üstlenmişti. Şirketin sunduğu parçalar, bugün özellikle oldtimer ve klasik traktör koleksiyoncuları için büyük önem taşıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre şirketin mali sıkıntısında traktör parçası satışlarındaki sert düşüş etkili oldu. Buna karşın bakım ve tamir atölyesinin hâlâ yoğun çalıştığı belirtiliyor.

Şirketin yöneticisi Dietmar Helm, iflas başvurusunun “uzun değerlendirmeler sonucunda alınmış bilinçli bir karar” olduğunu söyledi. Helm, faaliyetlerin şimdilik normal şekilde sürdüğünü belirterek “Satış yapıyoruz, tamir ediyoruz, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Şirkette çalışan maaşlarının geçici olarak iflas fonu kapsamında güvence altına alındığı açıklandı. Yönetimin temmuz ayına kadar şirket için çözüm arayışını sürdüreceği bildirildi.