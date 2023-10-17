“12 yıldır değişmeyen yönetmelik ihtiyacı karşılamıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv ve elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda uzmanlaşan ve bu alanda Türkiye’nin en büyük tesislerinden olan ART Recycle bağlantılı alanlarda da yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Ömrünü tamamlamış otomobillerin geri dönüşümü konusunda çalışmaların tam gaz devam ettiğini bunun yanı sıra da yeni yatırımların hayata geçirildiğini belirten ART Recycle Genel Müdürü Gökhan Dursun, “Art Çevre ile müşterilerimize mühendislik alanında da hizmet vermeye başladık. Ayrıca bir lojistik şirketi ile bu yöndeki ihtiyacımızı da kendi operasyonumuzun içerisine dahil ettik. Şimdi de yakın zamanda faaliyete geçecek ART Alüminyum için makine kurulumlarımızı gerçekleştirdik, test aşamasına geçildi. Geri dönüşüm faaliyetlerimizin sonrasında ortaya çıkan hammaddeyi daha katma değerli bir biçimde ihraç etmek adına bu yatırımları yaptık. İlk etapta geri dönüştürmek için işlediğimiz alüminyum iletkenli askı telli havai hat kablolarını bu tesiste külçe alüminyuma çevirip ihraç etmek istiyoruz. Geri dönüştürülmüş ürünü hammadde olarak satmak kıymetli ama nihai ürün olarak satabilmek çok daha anlamlı. Bu konuda da çalışıyoruz” dedi.

“Araçlar hurdaya dönmüyor”

Kapasitelerini doldurmak için ithalat yaptıklarını da hatırlatan Gökhan Dursun, “Ülkemizde Ömrünü tamamlamış otomobiller konusunda yapılan yatırımların karşılığını alamıyoruz. Çünkü hurda olarak kabul ettiğimiz araçlar halen trafikte ya da trafikte görünüyor. Ekonomik değerini kaybeden araçların hurdaya dönmesini bekliyoruz ama ‘bir teşvik çıkar’ umudu olduğu için araçlar hurdaya ayrılmıyor. Türkiye’de ömrünü tamamlamış araçlar konusundaki yönetmelik 12 yıldır değişmiyor. Bugünün şartlarını karşılamayan yönetmelik suistimale de çok açık bir hal aldı. Bahsettiğim sürede mesela Fransa’da 26 defa bu yönetmelik değişti. Bizde de bu yönetmeliğin çağın şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekli. Ayrıca kapsam dışında kalan motosiklet, kamyon, otobüs, kamyonet gibi araçların da bu yönetmeliğe eklenmesi gerekiyor. Trafikte 20 yaşın üzerinde 8 milyon araç dolaşıyor ve bunların büyük çoğunluğu hem emisyon hem de güvenlik açısından çeşitli riskler barındırıyor. Araçların hurdaya ayrılması ile ilgili sürecin daha net hatlarla belirlenmesi özellikle sürdürülebilirlik konuştuğumuz bu günlerde çok daha anlamlı olacaktır” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik standartları belirlenmeli”

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yapılan işlerin değil terimlerin değiştiğine vurgu yapan Dursun, “Sürdürülebilirliğin temelinde geri dönüşüm yatıyor. Geri kazanım ve yeniden kullanım yatıyor. Bunları çok daha farklı kelimelerle yeniden hayatımıza aldık. Mesela döngüsel ekonomi diyoruz. Ama bizim bu tanımlamaları hayata geçirmekten çok bu iş konusunda bir standart oluşturmaya ihtiyacımız var. Her gün birileri rapor yayınlıyor ama bu raporların denetleyeni yok. Kimin hangi standarda göre uzman unvanı ile çalıştığını ya da çalışmaları hangi standartta yaptığını bilemiyoruz. Ayrıca çevre konusunda önemli bir eğitim ve bilinç eksiğimiz var. Bu eksikliklerin giderilmesi sürecin çok daha sağlıklı tamamlanması adına çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Renault Mais ile işbirliği yaptık”

Ömrünü tamamlamış otomobillerin geri dönüşümü konusunda da işbirliklerinin devam ettiğini belirten Gökhan Dursun, “Halihazırda airbag patlatma tesisimiz ile birçok firmaya hizmet verirken otomotiv pazarının yüzde 65’ini kapsayacak şekilde çalışıyoruz. Türkiye’deki otomobil distribütörlerinin garanti kapsamında değişen parçaların imhasını ve geri kazanım işlerini yürütüyoruz. Yakın zamanda yaptığımız anlaşma ile ülkemizdeki bütün Renault Mais’lerin de atık yönetim süreçlerini yöneteceğiz. Bu aslında bizim ne kadar nitelikli bir çalışma yaptığımızın en güzel örneği diyebilirim” ifadelerini kullandı.