1401 Coffee büyüme yolculuğunda yeni rotasını Bursa’ya çevirdi

Kahve deneyimini samimi, ulaşılabilir ve güçlü bir marka kültürüyle buluşturan 1401 Coffee, büyüme yolculuğuna Bursa ile devam ediyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde genişleyen şube ağına Bursa’yı da ekleyen 1401 Coffee, yeni lokasyonuyla hem kahve hem de yeme-içme alanındaki ürünlerini Bursalı tüketicilerle buluşturacak.

Osmangazi’de, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun hemen yanında, Stadyum Caddesi üzerinde konumlanan 1401 Coffee’de son hazırlıklar sürüyor. Maç günlerinin yanı sıra günlük kahve molaları, iş buluşmaları ve arkadaş sohbetleri için de yeni bir adres olmaya hazırlanan 1401 Coffee Bursa, şehrin sosyal yaşamına dinamik bir buluşma noktası kazandırıyor.

Farklı menşeler, özgün reçeteler

Nitelikli kahve çekirdeklerini kendi reçeteleri ve özgün sunumlarıyla buluşturan 1401 Coffee, kahve deneyimini yalnızca klasik seçeneklerle sınırlamıyor. Brezilya, Kolombiya ve Etiyopya başta olmak üzere farklı menşelerden seçilen çekirdeklerle hazırlanan kahvelerin yanı sıra, 1401 Coffee’nin Türkiye’de ilk kez menüsüne dahil ettiği Honey Berry de imza lezzetleri arasında yer alıyor. Honey Berry; frappe, matcha, granola, tart, pasta ve magnolia gibi farklı ürünlerde kullanılırken, 1401 Coffee’nin menüsü sezonluk tarifler, tatlılar ve günün farklı saatlerine eşlik eden lezzetlerle tamamlanıyor.