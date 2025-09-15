1401 Coffee’den yurt dışı atağı: İlk durak Düsseldorf!

2022 yılında İstanbul’da ilk mağazasını açarak kahve sektörüne adım atan 1401 Coffee, kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesiyle bugün Türkiye genelinde 20 şubede faaliyet gösteriyor.

2025 yılı sonuna kadar 25 şubeye ulaşma hedefleyen 1401 Coffee, hem yurt içi hem de yurt dışındaki büyümesini marka kimliğini koruyarak ve bulunduğu her pazara özgün deneyimler sunarak şekillendiriyor.

1401 Coffee Avrupa’da yeni lokasyonlar için harekete geçti

Türkiye’deki büyümesini özellikle İstanbul, Çanakkale ve Ege Bölgesi gibi stratejik lokasyonlarda yoğunlaştırmayı planlayan 1401 Coffee, yurt dışı stratejisini ise kontrollü ve seçici bir yaklaşımla yürütüyor. Bu kapsamda, markanın ilk yurt dışı şubesi Kasım ayı Düsseldorf’ta faaliyete geçecek ve kısa vadede Berlin ile Köln başta olmak üzere Avrupa’daki yeni lokasyonlar için hazırlıklar devam ediyor.

“Kahveyi kültür olarak görüyoruz”

1401 Coffee’nin kurucusu Bülent Özgür Kılıç, ilk yurt dışı yatırımları ile ilgili, 1401 Coffee’nin Türkiye’den doğan bir marka olarak global kahve pazarında söz sahibi olma hedefini ve bu doğrultuda izlediği sürdürülebilir büyüme planlarını anlatarak, markanın büyüme stratejisi ve gelecek hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“Amacımız, kahve kültürünü Türkiye’den dünyaya taşıyan, insanların bir araya geldiği, ilham aldığı ve yeni deneyimler yaşadığı küresel bir marka olmak.” Kılıç, Düsseldorf’ta gerçekleşen yurt dışı hamlesiyle birlikte markanın global yolculuğuna dair vizyonunu ise, “Özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde varlık göstermeyi önemsiyoruz. Almanya’daki ilk adımımızı Düsseldorf’ta attık, kısa vadede Berlin ve Köln için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yerli ve özgün bir marka olarak, Türkiye’nin kahve kültürünü dünya sahnesine taşırken, bulunduğumuz her pazarda ülkemizi gururla temsil etmeyi amaçlıyoruz”

Kültürel deneyimden küresel yolculuğa

1401 Coffee’nin temel felsefesinin kahveyi bir kültürel deneyime dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz kahveyi yalnızca bir içecek değil, insanları bir araya getiren kültürel bir deneyim olarak görüyoruz. 1401 Coffee’yi kurarken amacımız, sadece kahve satmak değil; insanların buluştuğu, sosyalleştiği ve kendilerini iyi hissettikleri özgün mekânlar yaratmaktı. Türkiye’de kısa sürede 20 şubeye ulaştık. Bu başarımızı uluslararası pazarlara taşımak amacıyla da, yurt dışı yatırımlarımıza yönelik kapsamlı bir yol haritası belirledik.”