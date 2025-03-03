  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 1,5 milyar Euro'luk dev anlaşma: Prada, Versace'yi satın alıyor
Takip Et

1,5 milyar Euro'luk dev anlaşma: Prada, Versace'yi satın alıyor

Prada, Versace'yi yaklaşık 1,5 milyar Euro karşılığında satın almak için görüşmelerde sona yaklaştı. İki şirketin bu ay içinde nihai bir anlaşmaya varması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
1,5 milyar Euro'luk dev anlaşma: Prada, Versace'yi satın alıyor
Takip Et

Milano merkezli lüks moda devi Prada, Versace’yi Capri Holdings’den yaklaşık 1,5 milyar Euro (1,6 milyar dolar) karşılığında satın almak için görüşmelerde sona yaklaştı.

Bloomberg News'un aktardığına göra, ismi açıklanmayan kaynaklara göre, iki şirketin bu ay içinde nihai bir anlaşmaya varması bekleniyor.

Prada ve Capri Holdings, Versace için yapılan ön incelemelerde herhangi bir risk bulunmadığını tespit ettikten sonra görüşmeleri hızlandırdı. Ancak, kaynaklar anlaşmanın zamanlaması ve değerinin değişebileceğini, görüşmelerin hala başarısız olma ihtimali olduğunu belirtiyor.

Capri Holdings, Versace’yi 2018 yılında yaklaşık 1,8 milyar euroya satın almıştı. Eğer satış gerçekleşirse, bu gelişme İtalyan moda sektöründe uzun süredir devam eden yabancı alımların tersine dönmesini sağlayacak ve Versace’yi yeniden İtalyan kontrolüne kazandıracak.

THY, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh uçuşlarına başlıyorTHY, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh uçuşlarına başlıyorŞirket Haberleri
Yeni bir Ferrari efsanesi: DodiciCilindri SpiderYeni bir Ferrari efsanesi: DodiciCilindri SpiderHAFTA
Düşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiDüşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiEkonomi
Benzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Ülker, S&P Global ‘sürdürülebilirlik’ listesinde!
Ülker, S&P Global ‘sürdürülebilirlik’ listesinde!
Goodyear Türkiye Yeni Genel Müdürü Octavian Velcan oldu
Goodyear Türkiye Yeni Genel Müdürü Octavian Velcan oldu
"Deniz kaplumbağalarını tedavi eden temizlik markası"
"Deniz kaplumbağalarını tedavi eden temizlik markası"
Erkport ve Noatum Maritime, Global Ro-Ro ve bitmiş araç taşımacılığı için ortaklık kurdu
Erkport ve Noatum Maritime, Global Ro-Ro ve bitmiş araç taşımacılığı için ortaklık kurdu
MARS açıkladı: Kar tatili, dijital platform ve gıda harcamalarını artırdı
MARS açıkladı: Kar tatili, dijital platform ve gıda harcamalarını artırdı
Uzmanlar uyarıyor: Ramazanda su tüketimine dikkat!
Uzmanlar uyarıyor: Ramazanda su tüketimine dikkat!