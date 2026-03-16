1,5 trilyon dolarlık özel fonların yüzde 20-25'i yeni pazar arayışında

Genel Müdür Halit Sönmez, Katar sermayesinin Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden biri olan Al-Daar’ın Türkiye yatırımları hakkında bilgiler verdi. 2016 yılından itibaren Türkiye’de yerleşik olduklarını aktaran Sönmez, şirketin stratejisini artık "arazi stoklamak" yerine "şehrin merkezini dönüştürmek" olarak belirlediğini ifade etti.

Sönmez, özellikle Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi prime lokasyonlarda kentsel dönüşüme odaklandıklarını aktardı.

Avrupalı yatırımcı Dubai'den kaçtı Türkler korkmadı!

Bölgedeki savaşın Dubai üzerindeki etkilerini de değerlendiren Sönmez, Avrupalı yatırımcıların büyük bir panik içinde olduğunu ifade etti.

Savaşın henüz ikinci haftasında Avrupalıların yüzde 5-10 iptal cezaları ödeyerek taksitli inşaat sözleşmelerini iptal etmeye başladığını belirten Sönmez sözlerine şöyle devam etti:

"Türk yatırımcılar ise savaşa herhangi bir reaksiyon vermedi. Bu durum, Dubai’deki inşaat devleri gözünde Türklerin kıymetini bir kez daha artırdı. Çünkü onlar da yatırımların devamını getirmek için para akışının kesilmemesini önemsiyor. Bu anlamda Türk yatırımcılar artık daha değerli."

Sönmez ayrıca Dubai’nin 2023 yılında 100 milyar USD, 2024 yılı da 130 milyar USD ve geçen yıl 185 milyar dolarlık rekor gayrimenkul satış hacmine ulaştığını aktardı. Bu rakamlar Dubai’nin gayrimenkulde dünyanın en likit ve hızlı büyüyen yatırım pazarlarından biri olduğunu gösteriyor.

Bunun yaklasık 15 milyar USD'sinin kripto para transferleriyle gerçekleştiğini, Türklerin ise toplam yatırım bedelinin 2025 yılında önceki yıla göre üç katına çıktığını ve 3 milyar USD'ye ulaştığını ve bu rakamın önümüzdeki üç yılda 20 milyar USD'yi geçme ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtti.

Sönmez ayrıca son üç yılda Türkiye’den Dubai’ye giden gayrimenkul, şirket yatırımları ve finansal yatırımların toplam sermaye karşılığının ise 15 milyar USD üzerinde olduğunu ekledi.

1-1,5 trilyon dolarlık özel fonların yüzde 20-25 lik dilimi yeni pazar arayışında

Sönmez, Körfez bölgesinde toplamda 1,5 trilyon dolarlık bir fonun "300-350 milyar USD"lik dilimi yatırım yapacak güvenli liman aradığını belirtti.

Bu sermayenin Türkiye’ye gelmesi için Türkiye'nin savaşın siyasi tarafındaki konumunun hayati önem taşıdığını hatırlatan Sönmez, "Türkiye'ye olan güven arttıkça bu fonlardan alınacak pay da artacaktır. Aksi takdirde para her zaman olduğu gibi İngiltere, İspanya ve Portekiz’e gider" yorumunu yaptı.

Türkiye gayrimenkul piyasasındaki etik bozulmalara da değinen Halit Sönmez, Dubai’de yüzde 2-4 olan satış komisyonlarının Türkiye’de yüzde 10-12 seviyelerine çıktığını anlattı.

Cazip komisyondan faydalanmak isteyen yetkisiz emlakçılık yapanların sektöre ve fiyat-değer dengesine zarar verdiğini ifade eden Sönmez, yabancı yatırımcının güven hissini kaybettiği için piyasadan çekildiğine dikkat çekti.

Ruhsat sayısı 900 bini aştı

Türkiye’de yıllık ortalama 1,1 milyon konut ihtiyacı bulunduğunu, ancak 2022 itibarıyla ruhsat sayısının 250 bine kadar düştüğünü hatırlatan Sönmez, ertelenmiş projelerin yeniden devreye girmesi, büyük şehirlerdeki konut açığının artması ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanmasıyla 2025 yılında alınan ruhsat sayısının 900 bin adedi aştığını belirtti.

Sönmez’e göre ruhsat sayılarındaki artış genellikle konut satışlarında yaşanacak artışın öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.

Halit Sönmez, Türkiyede konut fiyat endeksinin son 2 yılda toplamda nominal fiyat olarak yüzde 70 kadar artmış olmasına rağmen enflasyondan arındırıldığında reel fiyatın yüzde 25 düştüğünü ifade etti.

"Üretilmeyen malın fiyatı düşerek satılıyor" diyen Sönmez, Al-Daar olarak, doğrudan mevduat gücü olan ve yatırım arayan üst segmente hitap eden projelerle Türkiye'de büyümeye devam edeceklerini aktardı.