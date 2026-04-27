15 ülkeden satın almacılar Türk ihracatçılarıyla buluşuyor

Yapı ve inşaat sektörünün en köklü ve prestijli organizasyonlarından Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2026'nın açılış töreni, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar’ın yanı sıra sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Başkanı Yiğit Yakar ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı'nın da aralarında bulunduğu iş dünyasından önemli isimler yer aldı.

"Yapı sektörü uluslararası işlerde ülkemizi başarıyla temsil ediyor"

Fuarın açılında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'un yaklaşık yarım asırdır inşaat sektörünün dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olma misyonunu güçlendirerek sürdürdüğünü belirterek, “1972’den bu yana 138 ülkede üstlenilen 560 milyar dolar değerindeki yaklaşık 13 bin projeyle Türk inşaat sektörü; mühendisliği, malzemesi ve işçiliğiyle küresel ölçekte güçlü bir marka haline gelmiştir. Yapı malzemeleri sektörümüz de bu başarının ayrılmaz bir parçası olarak, yalnızca yerli projelerde değil, uluslararası işlerde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor.” dedi.

Yapı malzemeleri sektörünün demir-çelikten seramiğe, camdan yalıtıma kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle hem üretim gücü hem de oluşturduğu tedarik zinciriyle ekonomimizde önemli bir çarpan etkisi yarattığını kaydeden Ağar, Yapı Fuarı'nın uluslararası katılımı ve hedefli ziyaretçi yapısıyla firmalara yeni iş birlikleri geliştirme ve küresel ticaret ağlarını güçlendirme imkânı sunduğunu ifade etti. Bakanlık olarak bu tür organizasyonları prestijli fuarlar kapsamında desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Ağar, “Zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve esnek ticaret kabiliyetiyle öne çıkıyor. 2025 yılında ulaştığımız 396 milyar dolarlık toplam ihracat hacmi, uyguladığımız bütüncül stratejilerin somut bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde finansmana erişimin kolaylaştırılması, pazar çeşitliliğinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve yeşil-dijital dönüşüm odağında ihracatçılarımızın rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

15 ülkeden 57 yabancı firma alım heyeti kapsamında Türkiye'de

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu da, Yapı Fuarı’nın yalnızca Türkiye için değil, küresel ölçekte de önemli bir buluşma noktası haline geldiğine dikkat çekti. Fuarın bu yıl 15 ülkeden 418 firmanın katılımıyla sektörün gücünü ve çeşitliliğini yansıttığını belirten Tecdelioğlu, geçtiğimiz yıl 126 ülkeden 43 bini aşkın ziyaretçinin fuarı ziyaret ettiğini ve binlerce iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Tecdelioğlu, bu verilerin fuarın uluslararası niteliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sektörün mevcut görünümüne de değinen Tecdelioğlu, 2026 yılının ilk çeyreğinde ihracatta yaşanan sınırlı daralmaya dikkat çekerek, özellikle iç piyasadaki yavaşlamayla birlikte ihracatın kritik rolünün daha da arttığını vurguladı. Bu doğrultuda Yapı Fuarı ile eş zamanlı olarak, İskele Kalıp Sektörü özelinde ilk kez bir Sektörel Alım Heyeti organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Tecdelioğlu, bu konunun önemine dikkat çekerek şunları belirtti:

“Yapı Fuarı ile eş zamanlı olarak, İskele Kalıp Sektörü özelinde ilk kez bir Sektörel Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Orta Doğu ve Afrika odaklı olarak planlanan bu program; 15 ülkeden 57 yabancı firma ve 68 satın alma profesyonelini Türk ihracatçılarımızla buluşturmayı hedefliyor. Ürdün'den Suudi Arabistan'a, Nijerya'dan Fildişi Sahili'ne uzanan geniş coğrafyadan gelen konuklarımızla 21 Türk firmamız arasında minimum 600 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu organizasyon, Birliğimizin geçtiğimiz iki yıl içinde İskele Kalıp sektörü için gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların bir meyvesidir."

Uluslararası etkinliklerin sayıları artacak

Tecdelioğlu, son dönemde gerçekleştirilen ticaret heyetleriyle sektörün küresel pazarlardaki varlığının güçlendirildiğini belirterek, önümüzdeki dönemde de uluslararası fuar ve organizasyonlarla bu etkinliğin artırılacağını ifade etti. Tecdelioğlu, "Haziran ayındaki Kanada faaliyetimiz, Eylül'deki Batimat Paris’e milli katılım, Kasım'daki BAU China’ya ziyaret ve 2027'nin ilk ayındaki World of Concrete Fuarı'na stantlı milli katılım ile sektörümüzü küresel arenada daha görünür kılmak için her adımı titizlikle atmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yapı malzemeleri sektörü için 2026 yılında 31,6 milyar dolarlık ihracat hedefi ve dünya ihracatından yüzde 3'lük pay hedefi belirlendi. Bu hedeflere ulaşmanın yolu; doğru organizasyonlardan, doğru temalardan ve güçlü bir ortak vizyondan geçiyor. Biz de tam bu noktada sektörümüzün yanında olmaya, önünü açmaya ve yeni kapılar aralamaya devam ediyoruz."