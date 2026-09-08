16 yıllık kuruyemiş şirketinde kritik konkordato kararı: Başvurusu reddedildi

İzmir’de 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Ege Park Kuruyemiş’in konkordato başvurusu mahkeme kararıyla reddedildi. Kararın ardından şirket hakkında daha önce uygulanan ihtiyati tedbirler kaldırılırken, konkordato sürecinde görev yapan komiserin yetkisi de sona erdi.

Konkordato talebi reddedildi

Mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan incelemenin ardından Ege Park Kuruyemiş'in konkordato talebinin reddine hükmetti. Mahkemenin kararına karşı, taraflara tebliğ edilmesinin ardından yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

Ege Park Kuruyemiş’in konkordato süreci

Konkordato talebinin reddedilmesi, şirketin otomatik olarak iflas ettiği anlamına gelmiyor. Mahkeme, borçlunun mali durumunu ve iflasa tabi olup olmadığını değerlendirerek ayrıca iflas kararı verebiliyor. Ret kararıyla birlikte konkordato süresince uygulanan koruma tedbirleri sona eriyor. Böylece daha önce durdurulan icra takipleri devam edebiliyor, yeni takipler başlatılabiliyor. Şartların oluşması halinde yeniden konkordato başvurusu yapılması veya alacaklılarla mahkeme dışında anlaşmaya gidilmesi de mümkün olabiliyor. 2010 yılında İzmir'de kurulan Ege Park Kuruyemiş, kuruyemiş sektöründe perakende satış ve e-ticaret kanalları üzerinden faaliyet gösteriyor.