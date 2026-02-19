160 mağazaya sahip şirket iflasın eşiğine geldi

ABD’nin 20 eyaletinde faaliyet gösteren perakende zincirinin ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilirken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri riskin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

Fitch, şirketi en yüksek risk kategorilerinden biri olan “Tier 1 Market Concern” sınıfına dahil etti. Bu kategori, şirketlerin önümüzdeki iki yıl içinde temerrüde düşme riskinin yüksek olduğunu, çoğu durumda ise bu sürenin 12 aya kadar inebileceğini ifade ediyor.

Moody’s ise Gabe’s için “Caa3” kredi notu verdi. Bu not, şirketin yüksek kredi riski taşıdığına ve finansal istikrarının zayıf olduğuna işaret ediyor.

S&P Global de şirketi “CCC” kategorisine alarak önümüzdeki 12 ay içinde temerrüt ihtimalinin güçlü bir senaryo olduğunu belirtti.

Borç azaltıldı ama yetmedi

Gabe’s, finansal baskıyı hafifletmek amacıyla geçtiğimiz yaz mahkeme dışı bir borç yapılandırmasına gitmişti. Bu süreçte yaklaşık 115 milyon dolar borç azaltılırken, operasyonların devamı için 55 milyon dolar yeni finansman sağlandı.

Ancak analistlere göre bu adımlar şirketin sorunlarını kalıcı olarak çözmeye yetmedi. Sermaye yapısının hâlâ kırılgan olduğu ve likidite sıkıntısının sürdüğü belirtiliyor.

Zorlu rekabet ortamı

Cnbc-e'nin aktardığına göre Gabe’s, indirimli perakende segmentinde Marshalls, TJ Maxx ve Ross Dress for Less gibi güçlü rakiplerle aynı pazarda mücadele ediyor. Artan rekabet ve daralan marjlar, şirket üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.