1600'den fazla şubesi vardı: Ünlü restoran zinciri iflasını ilan etti

1955 yılında Münih’te Friedrich Jahn tarafından kurulan marka, ilk olarak “Linzer Stube” adıyla faaliyet göstermeye başladı. Daha sonra “Weinstube zum Wienerwald” ismiyle genişleyen restoran, akıllarda yer eden sloganıyla (“Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald” – Bugün mutfak soğuk kalsın, Wienerwald’a gidiyoruz) kısa sürede ün kazandı.

1.600’den fazla restorana ulaştı

1970'li yıllarda şirket büyük bir atılım yaparak, 1978’e gelindiğinde dünya genelinde 1.600’den fazla restorana ulaştı. Yalnızca Almanca konuşulan ülkelerde 700'den fazla şubesi bulunan zincir, zirve döneminde günde 700.000'e kadar tavuk satışı yaptığını iddia ediyordu. Wienerwald o dönemlerde yalnızca restoran işletmekle kalmayıp, otelcilik, tavuk çiftlikleri, mutfak ekipmanları tedariki ve turizm ajansları gibi birçok sektörde de faaliyet göstermekteydi.

Mali sıkıntılarla boğuşuyor

Ancak bu görkemli yükseliş uzun sürmedi. 2002 yılında Avusturya ayağı ciddi bir mali krizin eşiğine geldi. 2003’te iş insanı Christian Ziegler’in yeniden yapılandırma girişimi, bir nebze olsun rahatlama sağladı. Sonrasında şirketi devralan sağ görüşlü eski siyasetçi Harald Fischl döneminde de mali sıkıntılar aşılamadı. 2006 yılı itibarıyla şirketin yaklaşık bir milyon Euro borçla faaliyet gösterdiği bildirildi.

Schnitzl Land hamlesi de işe yaramadı

2010 yılında Wienerwald Austria, “Schnitzl Land” zincirinin kurucusu Peter Binder’a geçti. Bu dönemde, geleneksel restoran konseptine modern bir soluk getirilerek “fast&fresh” adıyla hızlı servis yapılan yeni formatlar geliştirildi. Ancak bu hamle de şirketin eski parlak günlerine dönmesine yetmedi. Zamanla restoran sayısı hızla azaldı.

2025 Haziran itibarıyla, Wienerwald sadece Viyana ve çevresinde üç şubeyle faaliyet gösteriyordu: iki klasik restoran ve bir fast food noktası. Fakat şirketin iflas başvurusuyla birlikte bu son işletmelerin de akıbeti belirsizliğe sürüklendi.

Avusturya'nın saygın gazetelerinden Heute, gelişmeyi “Bir neslin çocukluk anılarına kazınmış, altın sarısı tavuk butları ve rustik iç tasarımıyla bilinen bir dönemin sonu” sözleriyle duyurdu.