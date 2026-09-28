  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 17 yıllık iki tekstil şirketi iflas etti
Takip Et

17 yıllık iki tekstil şirketi iflas etti

Bir dönem futbol tutkusunun peşinden koşan iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
17 yıllık iki tekstil şirketi iflas etti
Takip Et

2009 yılında kurulan Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı verildi.

İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasın 23 Eylül 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Alacaklılar için süreç başlıyor

İflas kararının ardından şirketlerden alacağı bulunan kişi ve kurumlar açısından tasfiye süreci başlayacak.

Bu kapsamda alacaklıların listeye kaydedilmesi, şirketlerin mevcut mal varlıklarının belirlenmesi ve varsa satılabilir varlıkların elden çıkarılması bekleniyor. Satışlardan elde edilecek gelirlerin ise yasal öncelik sırasına göre alacaklılara dağıtılması öngörülüyor.

Çin-ABD ticaretinde yeni dönem: Gümrük tarifeleri karşılıklı düşürülecekÇin-ABD ticaretinde yeni dönem: Gümrük tarifeleri karşılıklı düşürülecekDünya
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 28 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 28 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi ertelendiGüvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi ertelendiEkonomi