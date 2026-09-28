17 yıllık iki tekstil şirketi iflas etti

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2009 yılında kurulan Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı verildi.

İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasın 23 Eylül 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Alacaklılar için süreç başlıyor

İflas kararının ardından şirketlerden alacağı bulunan kişi ve kurumlar açısından tasfiye süreci başlayacak.

Bu kapsamda alacaklıların listeye kaydedilmesi, şirketlerin mevcut mal varlıklarının belirlenmesi ve varsa satılabilir varlıkların elden çıkarılması bekleniyor. Satışlardan elde edilecek gelirlerin ise yasal öncelik sırasına göre alacaklılara dağıtılması öngörülüyor.