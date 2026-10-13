19 ülkeye uzanan ticari ağı vardı: Türk vinç üreticisi iflas etti

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İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde görülen duruşmada Yücelen Vinç Makine ile şirketin kurucusu Yücel Seviş'in konkordato taleplerini reddetti. Mahkeme ayrıca konkordato sürecinde uygulanan ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesine karar verdi.

Karar kapsamında Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Yücelen Vinç Makine Otomasyon Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas süreci resmen başlatıldı. İzmir İflas Müdürlüğü de kararın ardından şirketin tasfiye işlemlerini adi tasfiye usulüyle yürürlüğe koydu.

Öte yandan, konkordato talepleri hem şirket hem de Yücel Seviş bakımından reddedilmiş olsa da iflas kararı yalnızca şirket hakkında verildi. Mahkeme ilanında Yücel Seviş'in şahsi iflasına ilişkin bir hüküm yer almadı. Karara karşı ilgili tarafların iki haftalık süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunma hakkı bulunuyor.

Alacaklılar için bir aylık başvuru süresi

İzmir İflas Müdürlüğü tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan ilanla birlikte alacaklıların başvuru süreci de başladı. Şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşların, alacaklarını kanıtlayan belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay içinde iflas müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Şirketin mal varlığı üzerinde hak sahibi olduğunu ileri süren kişiler de belirtilen süre içerisinde başvurularını yapabilecek. Bunun yanı sıra Yücelen Vinç'e borcu bulunan kişi ve kuruluşların da söz konusu borçları iflas müdürlüğüne bildirmeleri istendi.

İlanda, iflas masasına dahil olan mallar üzerinde hak iddia edenlerin ve bu malları ellerinde bulunduranların yerine getirmesi gereken yükümlülüklere de yer verildi. Başvuruların ardından şirketin varlıkları ve borçlarının belirlenmesi, alacak taleplerinin incelenmesi ve hak sahiplerinin durumlarının tasfiye süreci kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

İlk toplantı ocak ayında

Tasfiye işlemleri kapsamında ilk alacaklılar toplantısının ocak ayında yapılacağı bildirildi. Toplantıda, alacaklıların hakları ve iflas masasının işlemleriyle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

Şirketin toplam borç miktarı, alacaklılarının sayısı ve tasfiye sürecinde değerlendirilecek mal varlığının büyüklüğü hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yücelen Vinç, tanıtım kataloğunda ABD, Almanya, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 19 farklı ülkeyle ticari ilişkisini listeliyordu. Şirket, 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip vinç sistemleriyle uluslararası pazarda da yer alıyordu.