1972 DESA, Milano Moda Haftası’na damga vurdu

Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri markası DESA’nın global moda vizyonunu temsil eden “1972 DESA”, Milano Moda Haftası’nda bir kez daha koleksiyonunu başarıyla sergiledi. Yarım asrı aşan tecrübesiyle Türk deri sektörünün öncüsü olan DESA, uluslararası moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası’nda Kreatif Direktör Ivana Omazic liderliğinde hazırladığı çağdaş ve yenilikçi tasarımlarını moda dünyasının beğenisine sundu.

1972 DESA, Türk deri işçiliğini ve yenilikçi tasarım yaklaşımını dünya çapında tanıtıyor

1972 DESA; İstanbul’un kültürel mirasından ilham alan, zamansız ve sürdürülebilir tasarımlarıyla lüks deri çanta, aksesuar ve hazır giyim koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturdu. İsmini DESA’nın kuruluş yılı olan 1972’den alan ve köklü mirasıyla modern tasarım anlayışını bir araya getiren 1972 DESA, Milano, Paris ve Londra gibi moda başkentlerinde açtığı showroom ve mağazalarla Türk deri işçiliğini ve yenilikçi tasarım yaklaşımını dünya çapında tanıtıyor.

1972 DESA’nın Milano Moda Haftası’nda sergilediği koleksiyon, Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa’da yer alan Leather Fashion Hub podyumunda moda dünyası ve basın mensuplarıyla buluştu. Etkinlikte Türk derisinin zarif ve yenilikçi yüzü bir kez daha global moda arenasında öne çıkarken, bu özel davete Türkiye Milano Başkonsolosu Sn. Mehmet Özöktem ve eşi beraberlerinde Milano Ticaret Ataşeleri Sn. Ahmet Erkan Çetinkayış ve Sn. Kadir Eser ile katılım gösterdi. Türk ve İtalyan moda basını ve influencerlarının da yoğun ilgisi İtalya’da modanın merkezinde Türk rüzgarı estirdi.

“Türk deri sektörünün kalitesini ve tasarım gücünü dünya sahnesine taşımaktan gurur duyuyoruz"

DESA CEO’su Burak Çelet, Milano Moda Haftası’na katılımın ardından yaptığı açıklamada “DESA olarak, Türk deri sektörünün kalitesini ve tasarım gücünü dünya sahnesine taşımaktan gurur duyuyoruz. 1972 DESA markamızın Milano Moda Haftası tarafından davet edilmesi ve bu platformda sergilediği koleksiyonun gördüğü ilgi ve takdir hem ülkemiz hem de sektörümüz adına büyük bir başarı. Türkiye’nin yanı sıra, moda dünyasının uluslararası isimlerinin de takip ettiği etkinliğimize gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Milano Moda Haftası’nda elde ettiğimiz prestij ve ilhamla uluslararası pazarlarda büyümeye ve yenilikçi koleksiyonlarımızı moda dünyasının önde gelen temsilcileriyle buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.