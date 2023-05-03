1Ci, yeni projelerini ERP Tech Day’de paylaşacak

İş dünyasında dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin kullanımı da artıyor. Founder Jar’ın paylaştığı verilere göre, 2021’de 50,57 milyar dolar değerinde olan küresel ERP pazarının, 2030’da 123,4 milyar dolara ulaşacak. Yanı sıra ERP sistemlerini kullanan kurumların en az yüzde 95’i iş süreçlerini iyileştirebildiğini belirtirken, yüzde 80’ini de ERP’nin yeni uygulamalar geliştirmeye kapı araladığını aktarıyor. Code sistemiyle şirketlerin karmaşık iş geliştirme süreçlerini kolaylaştıran Doğu Avrupa’nın önde gelen yazılım ve ERP çözümleri geliştiricisi 1C International LLC ise 5 Mayıs’ta JUSTWork Ofis Kampüs’te 1Ci ERP Tech Day isimli ücretsiz bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğe katılanların ERP sistemleri hakkında profesyonellerden bilgi edinmesine olanak tanıyacak.

1 milyonu aşkın şirketin dijital dönüşüm süreçlerini yürütüyor

Konuya ilişkin 1Ci Türkiye Yöneticisi Mert Onay, şunları kaydetti: “1 milyondan fazla şirkete ve dünya çapında 5 milyonu aşkın kullanıcıya dijital dönüşüm ve ERP çözümleri sunduğumuz platformumuzla, kurumların işlerini büyütmelerini ve verimliliğini artırmalarını sağlıyoruz. Şirketlerin iş süreçlerini düşük maliyetlerle otomatikleştirmelerine kapı aralıyoruz. Müşterilerimizin dijital dönüşümünün tüm aşamalarında profesyonel ekiplerimizle rehberlik ediyoruz. 5 Mayıs’taki 1Ci ERP Tech Day etkinliğimizde de ERP sistemlerindeki uzmanlığımızı katılımcılarla paylaşacağız. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin dönüşümlerinden örnekler vererek, bu sürecin aslında ne kadar kârlı ve kolay olduğunu açıklayacağız.”

Low-code teknoloji ile rutin yazılım süreçlerini ortadan kaldırıyorlar

ERP sistemlerinin, küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde şirketlerin çevikleşmesi için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Onay, “ERP çözümlerimizle şirketlerin hem kurum içi hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamalarını, kaynaklarını doğru yönetmelerini sağlıyoruz. Düşük kod teknolojimizle birlikte rutin kodlama süreçlerini ortadan kaldırarak karmaşık iş otomasyonlarının bile kolayca oluşturulmasını mümkün kılıyoruz. ERP sistemlerinin BT ekipleri tarafından pratik bir şekilde özelleştirilmesinin, yeni uygulamalar geliştirilmesinin, yeni ihtiyaçlara uyarlanmasının önünü açıyoruz. Bunun yanı sıra dijitalleşme yoluyla ek gelir etmeye odaklanan yönetim araçları sunuyoruz. ERP sistemleri ve dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenleri tüm uzmanlığımızı ve çözümlerimizi aktarmak üzere etkinliğimize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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