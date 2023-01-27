2 halka arz şirketine daha tedbir

İSTANBUL

Borsa İstanbul yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Son dönemde yatırımcı sayısını oldukça artıran borsada özellikle halka arz şirketlerinde yaşanan fiyat hareketlikleri dikkat çekiyor. Borsa İstanbul, özellikle küçük yatırımcıyı korumak için fiyat oynaklıkları yaşanan bu şirketlere tedbir getiriyor.

Bugün de, halka arzı yeni gerçekleşen Astor Enerji’ye bir ay süreyle açığa satış yasağı; SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri’ne ise yine bir ay süreyle emir paketi tedbiri getirildi. Ayrıca, İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na da bir ay süreyle emir paketi tedbiri getirildi.

Astor Enerji’de yüzde 77 yükseliş

18 Ocak tarihinde borsada işlem görmeye başlayan Astor Enerji, 7 işlem gününde yaklaşık olarak yüzde 77 oranında değer kazandı. Astor Enerji, haftanın son işlem gününe de tavan fiyattan başlarken hisse fiyatını 24,30 TL’ye yükseltti.

17 işlem gününde yüzde 241 artış

Borsa İstanbul’da 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri, işlem görmeye başladığı günden dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 241 oranında değer artışı yaşadı. Şirketin hisseleri yeni güne 122,90 TL seviyesinden başlarken, saat 10:58 itibarıyla yüzde 7,57 oranında değer kazandı.

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şirketlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASTOR.E payları 27/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IDGYO.E ve SDTTR.E payları 27/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.