“2 milyon km fiber ağ 19 milyar dolar katkı sağlar”

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye’de fiber kablo uzunluğu 2011’den bu yana yıllık sadece yüzde 10 artıyor. Rekabetten geri kalmamak için Türkiye’nin 2030’a kadar fiberde OECD ortalamasını yakalaması gerekiyor.

Türkiye’nin 5G teknolojisine geçişinde fiber altyapının kritik önem taşıdığını vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, Türkiye’de fiber abone yoğunluğunun OECD ortalamasının yaklaşık yarısı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin fiber altyapısını geliştirmek için büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Lopez, “Türkiye’deki fiber uzunluğunu yaklaşık 2 milyon km’ye çıkarmalıyız. Bu durumda ortaya çıkacak etkiler, 2030’a kadar her yıl Türkiye GSYİH’ine yüzde 2,2 yani 19 milyar dolarlık katkı sağlayabilecek” dedi.

“Fiber altyapısı, memleket meselesi”

Vodafone Grubu’nun İngiltere, Almanya ve İtalya dahil 14 ülkede 5G’yi hayata geçirdiğini ve bu sayıyı artırmaya devam ettiğini ifade eden Lopez, “Bu yarışta geri kalmamak için birçok ülke frekans tahsislerini hızlıca tamamlayarak hizmet sunmaya başladı” dedi. Bu yatırımların ülke ekonomisi açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Lopez, Türkiye’nin dijitalleşme konusunda lider ülkeler arasına girmesi gerektiğini vurguladı. Fiber altyapısının hızla yaygınlaştırılması için ortak altyapı modelinin önemine dikkat çeken Lopez, “Fiber meselesinin ortak sahiplenilmesi gereken bir memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkan sağlayacak ortak altyapı şirketi kurulmasının yatırımların hızlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Varlık Fonu liderliğinde ortak altyapı şirketi kurulmasına yönelik girişimleri hatırlatan Lopez, çalışmaların hız kazanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin 5G’ye geçişi için sadece operatörerin yapması gereken yatırımın 1,4 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ifade eden Lopez, mevcut makroekonomik koşulların 5G’ye geçişi zorlaştırdığına dikkat çekerek, “Operatörlere sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlanması elzem. 5G, 4G’den daha yoğun bir altyapı gerektiriyor. Ayrıca, 5G uyumlu cihazlara erişimin önündeki engellerin kaldırılması da önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin yerli teknoloji altyapısıyla 5G’ye geçmeyi hedefl ediğini hatırlatan Lopez, 5G’nin yazılım alanında yerlileşmenin daha kolay olduğunu belirterek, Vodafone olarak, 6 firmaya 10 projede destek verdiklerini belirtti.