  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 2 yıldır zarar ediyordu: Tekstil ve otelcilik şirketi iflas etti
Takip Et

2 yıldır zarar ediyordu: Tekstil ve otelcilik şirketi iflas etti

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve otelcilik hizmeti de sunan Kahramanmaraş merkezli Germenicia Boya Tekstil iflas etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
2 yıldır zarar ediyordu: Tekstil ve otelcilik şirketi iflas etti
Takip Et

Kahramanmaraş merkezli Germenicia Boya Tekstil iflasını duyurdu. 200 civarında çalışanı bulunan şirket 5 milyon kilodan fazla ürün işleyebiliyordu.

Şirketin İstanbul'da faaliyet gösteren Germenicia Hotel adlı işletmesi de bulunuyordu.

Kahramanmaraş İcra Dairesi şirketin iflasına karar verildiği için iflasın açılması işlemlerini uygulamaya başladı.

2 yıldır zarar ediyordu

NTV'nin aktardığına göre; şirketin vergi levhası incelendiğinde, 2024 ve 2025 yıllarında vergi beyan edilmeyip matrahsız olduğu görülüyor.

Bu da gelirlerinin giderlerinden az olmasından dolayı şirketin zarar ettiğinin kanıtlarından biri oluyor.

2023 yılında ise şirket, 2 milyon 362 bin 651 liralık matrah gösterip 590 bin 662 lira vergi tahakkukunda bulunmuştu.

Akaryakıta dev zam kapıda: İşte 14 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam kapıda: İşte 14 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kiralık sosyal konut projesinde 16 soru 16 cevap: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?İşte detaylarKiralık sosyal konut projesinde 16 soru 16 cevap: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?İşte detaylarEkonomi
Emekli promosyonları Eylül 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Emekli promosyonları Eylül 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Ekonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir aksesuarın satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir aksesuarın satışını yasakladıEkonomi