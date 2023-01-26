Türkiye'nin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına marka, patent, faydalı model tescili yoluyla katkıda bulunan TÜRKPATENT verilerine göre, 2022'de yapılan marka tescili başvuruları 144 bini aştı. Yalnızca İstanbul'dan 70 bine yakın marka tescili başvurusu yapıldığı görülürken, en çok başvuru yapılan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Ayrıca 2022'nin ilk 10 ayına ilişkin veriler, en çok marka tescilinin eylül ayında gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Dijitalde ve e-ticarette rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Patent Sorgu Marka Vekili Av. Uğur Acar, marka tescilinin yanı sıra özgün ürünlerin isim hakkının alınmasının da önemine dikkat çekti.

Amazon gibi büyük e-ticaret platformlarının, marka tescili olmayan satıcıları listelemediğini, yerli e-ticaret platformlarında da benzer uygulamaların görüldüğünü söyleyen Av. Uğur Acar, “Özellikle e-ticarete yönelecek satıcıların emeklerini korumak için marka tescilini ürünlerini listelemeden önce yapmaları büyük önem arz ediyor.

Tescil edilmemiş marka ve ürünler, iyi satış hacimlerine ulaştığında hemen taklit ediliyor. Burada da tasarım tescili devreye giriyor. Tasarımın başkaları tarafından kopyalanmasını veya taklit edilmesini önlemek için yapılan tasarım tescilleri, sahibine o tasarımı kullanma konusunda münhasır haklar veriyor” dedi.

Türkiye’de her ay yaklaşık 12 bin marka tescili başvurusu yapılıyor

TÜRKPATENT'in 2022'nin ilk 10 ayına ilişkin verilerine bakıldığında, aylık marka tescil başvurusu ortalamasının 11 bin 800'ü aştığı görüldü. Marka tescili, patent ve faydalı model başvurularında e-ticaretin yükselişinin etkilerinin fark edildiğini söyleyen Av. Uğur Acar, "Danışmanlık şirketi SEAL tarafından hazırlanan raporda, Trendyol satıcılarının, benzer yapıdaki şirketlerle kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yaptığı görülüyor. E-ticaret oldukça dinamik bir sektör.

Hangi orijinal ürünün ne kadar sevileceğini, hangi hacimde satılacağını önceden kestirmek çok kolay olmuyor. Girişimcilerin marka ve ürünlerine güvenle yatırım yapabilmek için pazara girmeden önce marka tescil süreçlerini tamamlamaları gerekiyor. Marka tescili, fikri mülkiyeti güvence altına alırken, ileride çıkabilecek problemlerin de önüne geçiyor. TÜRKPATENT tarafından yetkilendirilen bir danışmanlık şirketi olan PatentSorgu, iş kurma heyecanını yaşayan girişimcilerin fikri haklarını güvence altına almaları konusunda çözüm ortağı oluyor” diye konuştu.

“Uzman desteği almak şart”

Tescil başvurusunun 1 gün içinde tamamlanabildiğini, fakat değerlendirme ve ilan sürecinin 6 ayı bulabildiğini hatırlatan dijital patent ofisi Patent Sorgu'nun Marka Vekili Av. Uğur Acar, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Başvuru süreçleri günler içinde tamamlansa da değerlendirme aşaması 6 ay sürüyor. Bu noktada, başvurunun kusursuz olması, süreçte verilen emeğin boşa gitmemesi açısından uzman desteği almak şart.

Marka vekillerinden ve hukukçulardan oluşan ekibiyle Patent Sorgu Türkiye'nin her yerinden iş kurma sürecinde olan girişimcilerin tescil işlemlerini kolaylaştırmak için çalışan dijital bir patent ofisi olarak konumlanıyor.

Başvuru sürecinde karşılaşılabilecek sorunların, reddedilme riskinin ortadan kalkması için ön araştırma aşamasını titizlikle yürütüyoruz. Ayrıca tüm hazırlık ve başvuru aşamalarını, dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Marka ismi bulma konusunda zorluk yaşayan girişimcilere de internet sitemizde ücretsiz sunduğumuz ‘isim bulma robotu’ uygulamamızla destek oluyoruz.”

B2Press'in katkılarıyla hazırlanmıştır