Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe: Yemek kartları ekonomiye katkı sağlıyor

2025 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 264 TL olarak açıklandı. Hem işverenlerin hem de çalışanların gündeminde sıkça yer alan yemek ödeneği, çalışanların mutluluğunu, motivasyonunu ve verimliliğini doğrudan etkileyen en önemli yan haklardan biri. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, yemek ödeneği, çalışanların iş tatminini artırırken şirketler için de mevcut ve yeni yetenekleri bünyelerinde tutabilmek adına kritik bir araç haline geldi. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü için Christopher Wanjek’in yaptığı araştırma, dengeli ve düzenli yemek yiyen çalışanların iş verimliliğinin %20 oranında arttığını gösterirken bu konuda yapılan düzenlemelerin önemini bir kez daha vurguluyor.

Yemek kartı bakiyeleri erken bitiyor, ay sonunu getirmiyor

Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, yaptığı açıklamada, “Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli, her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutara göre çalışanlarının kart bakiyelerini düzenliyor. Ancak TÜİK'in açıkladığı verilere göre gıda enflasyonu, genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Bu durum, belirlenen vergi istisna tutarında yapılan yemek ödemelerinin, çalışanların aylık öğle yemeği ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmasına neden oluyor. Günümüz ekonomik koşullarında çalışanların yemek kartı bakiyeleri ayın yarısını bile göremiyor. Hatta 14-15 gün içinde tükenen bakiyeler, şimdilerde neredeyse 11-12 günde bitiyor. Amacı, çalışanın dengeli beslenmesini desteklemek olan günlük yemek bedeli istisnasının, sağlıklı bir öğünü karşılayacak oranda olması gerektiğini savunuyoruz.” dedi.

Çalışan bağlılığı için layıkıyla verilmiş bir yan hak, çok önemli

Yan hakların artık maaşlar kadar değerli hale geldiğini belirten Boztepe, “Araştırmalara göre çalışanların %60'ı kalma/gitme kararını maaş ve yan haklara dayanarak veriyor. Randstad 2024

İK Trendleri Raporunda çalışanların ‘Bir şirketi çekici kılan şey nedir?’ sorusuna ilk sırada ‘rekabetçi maaş ve yan haklar’ yanıtı verdiği görülüyor; Workmonitor’24 araştırmasında da çalışanların %93’ü için en önemli konu yine maaş ve yan haklar. Ancak, çalışan bağlılığı ve memnuniyetindeki olumlu etki sadece kağıt üzerinde yan hak vermekle değil, talepleri doğru karşılayan yan haklar vermekle sağlanıyor. Bu noktada yemek ödenekleri, çalışanların en hassas olduğu konulardan biri olarak öne çıkıyor.” dedi.

Yemek kartları kayıt dışıyla mücadeleye hizmet ediyor, ekonomiye katkı sağlıyor

Selçuk Boztepe; “Yemek kartları, yemek hizmetleri sektörünü kayıtlı hale getirerek kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek veriyor. Ayrıca ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde şirketler, yemek ödeneğini yemek kartı üzerinden verdikleri zaman elde ettikleri vergi istisnası sayesinde hem kaynaklarını verimli kullanabiliyor hem de çalışan motivasyonunu yükseltebiliyor. Üstelik her ölçekten şirket, yalnızca 1 çalışanı olsa da herhangi bir bürokratik işleme tabi olmadan hızlıca ve kolayca bu sisteme dahil olabiliyor ve bu sistem restoranlara düzenli müşteri akışı sağlayarak cirolarını artırıyor. Özetle, ülke ekonomisine bütünsel bir katkı sağladığımızı söyleyebilirim.” diyerek sözlerini tamamladı.