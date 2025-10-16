2025'in en iyi küresel markaları belli oldu: İşte listedeki ilk 10 marka ve değerleri

Apple, Interbrand’ın 2025 En İyi Küresel Markalar listesinde üst üste 13. kez birinci oldu. Yapay zekanın yükselişi teknoloji şirketlerini öne taşırken, marka değerini yüzde 116 artıran Nvidia listenin en hızlı yükselen markası olarak dikkat çekti.

Apple 13. yıl üst üste birinci

Apple değer, etki ve marka gücü açısından şirketleri değerlendiren Interbrand'ın yüz markayı sıraladığı En İyi Küresel Markalar sıralamasında 13. yıl üst üste birinci oldu. Öznel bir sıralama olmasına rağmen, Interbrand'ın yıllık En İyi Küresel Markalar raporu, marka algısının ve pazar değerinin zaman içinde nasıl geliştiğine dair ilginç bilgiler sunuyor. Interbrand'ın Global CEO'su Gonzalo Brujó'nun da belirttiği gibi şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu yılın listesi yapay zeka ağırlıklı.

Yapay zekanın yükselişi, her zamankinden daha hızlı

Brujó, “Dijital olarak etkinleştirilmiş hizmetler ve yapay zekanın yükselişi, her zamankinden daha hızlı bir şekilde kazandırıyor. Disruptif inovasyon, küresel markaları şekillendiren belirleyici bir güç. Farklı sektörlerde inovasyon yapan, kültürel ilgi düzeyi oluşturan ve uzun vadeli marka stratejisine yatırım yapan markalar kazanıyor. Yalnızca eski güçlerine güvenenler ise büyümelerinde zorluklar yaşıyor” dedi.

Bu yılki sıralamada, Nvidia marka değerinde yüzde 116 artışla 43,2 milyar dolara ulaşarak en büyük sıçramayı kaydetti ve 15. sıraya yükseldi. Qualcomm (39. sıra, 20,1 milyar dolar), Dell (51. sıra, 16,3 milyar dolar) ve Shopify (99. sıra, 6,9 milyar dolar) listeye giren 12 yeni marka arasında yer alırken Electronic Arts, HP, LG ve WhatsApp ‘izlenecek markalar’ bölümünde yer alan 25 marka arasında yer aldı.

İlk beşte teknoloji şirketleri yer aldı

2013 yılından bu yana olduğu gibi, Apple listenin başında yer aldı ancak marka değerinde yüzde 4'lük bir düşüş yaşayarak 460,9 milyar dolara geriledi. Microsoft yüzde 10 artışla (388,5 milyar dolar) ikinci sırada yer alırken, onu Amazon (yüzde 7 artışla 219,9 milyar dolar), Google (yüzde 9 artışla, 317,1 milyar dolar) ve Samsung (yüzde 10 düşüşle 90,5 milyar dolar) izledi. Interbrand, ilk 100 markanın ek marka değerinin 3,6 trilyon dolara ulaştığını ve bunun 2024'e kıyasla 150 milyar dolarlık bir artışa tekabül ettiğini belirtti.

2025 En İyi Küresel Markalar listesindeki ilk 10 marka ve değerleri şöyle:

Apple - 470.9 milyar dolar

Microsoft - 388.5 milyar dolar

Amazon - 319.9 milyar dolar

Google - 317.1 milyar dolar

Samsung - 90.5 milyar dolar

Toyota - 74.2 milyar dolar

Coca-Cola - 60.1 milyar dolar

Instagram - 57.3 milyar dolar

McDonald’s - 53 milyar dolar

Mercedes-Benz - 50.1 milyar dolar