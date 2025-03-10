2025’te 2 milyon dolar yatırım yapacak: Madeni yağ devi, Türkiye’de yatırım atağında

AYSEL YÜCEL/GİRNE

Mobil Oil Türk A.Ş Genel Müdürü Münci Bilgiç, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında, şirketin yeni yatırım planlarını açıklarken, madeni yağ sektöründeki son gelişmeleri aktardı. Münci Bilgiç, geçen yıl 2030 vizyonlarını ve yeni 5 yıllık büyüme hedeflerini belirlediklerini ifade ederek, bu planları ExxonMobil’in üst düzey yönetimine detaylı olarak sunduklarını söyledi. Bilgiç, “Bu çerçevede ExxonMobil’in 2040 madeni yağ strateji çalışmalarında Türkiye Bölgesi dünyada büyüme hedeflerinde öne çıkan 8 odak pazardan biri olarak belirlendi. Bu gelişme tabii ki bölgede gösterdiğimiz büyüme, pazar payı artışı ve Türkiye’nin ilerideki ülke potansiyeline ExxonMobil’in güveninden kaynaklanıyor. Odak pazar statüsünde olma sayesinde de yatırımların artması imkânı da fabrikamız için güzel bir fırsat yaratıyor” diye konuştu.

Bu yıl 2 milyon $ yatırım yapacak

Şirket, 5 yıllık büyüme hedefleri kapsamında 2025 yılında Türkiye’ye 2 milyon dolar yatırım yapacak. 2025 yılı ayrıca Mobil Oil Türk A.Ş’nin Türkiye’de 120. yılı. Bilgiç, “Daha fazla ürünü Türkiye’de üretebilmeyi ve dolum hatlarımızı daha esnek hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu olarak enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar da bu yıl devam edecek” diye konuştu. Bu yıl ihracat ve üretimde yüzde 5 artış hedefleyen şirket, fabrikada ek vardiyayı da gündeme aldı.

26 yeni Mobil 1 Center yolda

Bilgiç, son tüketiciye dokundukları Mobil 1 Center yatırımlarının da süreceğini belirterek, “2030 vizyonumuzda halen 47 ilde 74 adet olan Mobil 1 Center sayımızın 100’ü geçmesini hedefliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyada 160 civarında ülkede bulunan Mobil ürünlerin üretimi, ExxonMobil’in 30 fabrikasında gerçekleştiriliyor. Bu fabrikalardan biri de Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’den Orta Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da olmak üzere 22 ülkeye ihracat yapılıyor. Bilgiç, “İhracatta ağırlık bizim sorumluluk bölgemizde olan Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinde oldu. 2024 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artarak rekor seviyeye ulaştı. İhracatımızı desteklemek ve işlemleri hızlandırmak adına Gebze’de ek depolama tesisini hizmete aldık” dedi. Şirket, üretimin yüzde 20’sini ihraç ediyor. Türkiye’deki şirket toplamda 10 ülkeden sorumlu. Bu ülkeler arasına son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eklendi.

2025, sektörde ‘iyileşme’ yılı olacak

Münci Bilgiç, ana ihracat pazarlarındaki yavaşlama ve iç pazardaki sıkı para politikalarına paralel madeni yağ sektörünün zorlu bir yılı geride bıraktığını söyledi. Geçen Türkiye’de madeni yağ pazarının yüzde 4’e yakın daraldığını ifade eden Bilgiç, “Biz ise Mobil Oil olarak daralan pazarda payımızı koruduk” dedi. Sektör için 2025 yılının 2024’e göre daha iyi geçeceğini öngördüklerini ifade eden Münci Bilgiç, şunları kaydetti: “Enflasyonda beklenen düşüş ve buna bağlı faiz indirimleri ile finansmanın daha rahatlayacağını, işletmelerin önlerini biraz daha iyi göreceğini düşünüyoruz. Sektörün de 2024’te kaybettiği bir miktar satış hacmini geri alacağını düşünüyoruz. Mobil Oil Türk ise 2025’te ihracat ve üretimimizi yüzde 5 civarında artırmayı hedefliyor.” Bilgiç ayrıca, Türkiye'nin, bölge ülkelerdeki inşaat ve madencilik sektörlerindeki yeni fırsatlarla büyüyeceğini, Ukrayna, Suriye ve Irak gibi bölgelerde yeniden yapılanma süreçlerinin yeni iş alanları yaratacağını söyledi.