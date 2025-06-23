2025’te Türkiye’de günde ortalama 91 deprem gerçekleşti

AFAD tarafından yayımlanan "Türkiye ve Dünyada Depremler" raporuna göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 33.389 deprem kaydedildi. Bu sayı, günlük ortalama 91 depreme denk geliyor. Raporda, bu depremlerin yalnızca büyük çaplı olmadığını, mikro sarsıntılar dâhil olmak üzere çeşitli büyüklüklerde gerçekleştiği belirtiliyor. En fazla deprem aktivitesi Ege Denizi, Marmara, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde görüldü.

Erdal Karan Akkaya, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğunu ve bu nedenle daha kapsamlı önlemler alınmasının şart olduğunu belirtiyor. Akkaya, "Deprem verileri bize toplum olarak her an hazır ve bilinçli olmamız gerektiğini söylüyor. Bireysel ve toplumsal düzeyde afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarına önem vermeliyiz. Bu hazırlıkların etkinliği, afet anındaki sonuçları doğrudan etkileyebilir" diyor.

Depremlerin sosyal ve psikolojik etkileri arttı

Raporda yer alan bilgilere göre, mikro düzeydeki sarsıntılar bile kent merkezlerinde yaşayan vatandaşlarda ciddi kaygılara neden oluyor. Bu durum yanlış bilgilendirme ve panik ortamlarının oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, sadece deprem sayılarının değil, aynı zamanda coğrafi dağılım ve büyüklük gibi faktörlerin de önemine dikkat çekiyor. Depremlerin psikolojik etkilerinin azaltılması amacıyla bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalara önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Erdal Karan Akkaya, depremlerin psikolojik etkilerinin toplum üzerinde uzun vadeli sonuçlar yaratabileceğini dile getiriyor. Akkaya, "Afet sonrası psikolojik destek ve doğru bilgi akışı, panik ortamını engellemek için kritik öneme sahiptir. Dijital ve sosyal destek mekanizmalarını geliştirerek vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamalıyız. Toplumun afetlere karşı dayanıklılığını artırmak için bilgi kirliliğiyle mücadele şart" diye konuşuyor.

"ZATU, afet anında dijital iletişim sağlıyor"

ZATU, Zelze Teknoloji Hizmetleri tarafından geliştirilen, Türkiye’ye özgü bir afet ve acil durum mobil uygulamasıdır. İsmi “Zelze Afet Teknoloji Uygulaması”ndan türetilmiştir. Uygulama, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında hızlı ve güvenilir iletişim sağlıyor. Sistem, internet ve operatör altyapısına bağlı olmaksızın çalışarak, iletişim kesintilerinde bile mesajları depolayıp bağlantı sağlandığında iletebiliyor.

ZATU’nun afet anlarında önemli rol oynadığını belirten Erdal Karan Akkaya, "ZATU, kullanıcıların tek bir tuşla çok sayıda kişiye anında güvenlik veya yardım mesajı gönderebildiği yenilikçi bir platformdur. Ayrıca yapay zekâ tabanlı hareketsizlik tespit sistemi sayesinde kullanıcı müdahale edemezse otomatik olarak acil durum sinyali gönderiyor. ZATU ile hedefimiz, Türkiye’nin afet yönetimi kapasitesini dijital araçlarla güçlendirmek ve toplumun afet reflekslerini artırmaktır. Teknolojiyi, afet yönetiminde toplumun hizmetine sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.