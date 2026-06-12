LEGO®, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını İstanbul'da inşa edecek

2026 Futbol ve LEGO tutkunları için harika bir birliktelik olan bu iş birliği kapsamında geçtiğimiz yıl the LEGO Group, futbol dünyasına ve her yaştan futbolsevere daha önce hiç görülmemiş bir yaratıcılık ve eğlence getirmek üzere 2026 FIFA Dünya Kupası™ ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, turnuva öncesinde ve sırasında taraftarlara benzersiz oyun deneyimleri sunarken; LEGO tutkunları ve FIFA Dünya Kupası izleyicilerini 2026'nın en büyük spor etkinliklerinden birini birlikte inşa etmeye, oynamaya ve kutlamaya davet ediyor.

Dünya Kupası heyecanı LEGO® deneyim alanı ile Kalamış Atatürk Parkı'nda

LEGO Türkiye, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kalamış Atatürk Parkı'nda kurduğu özel bir deneyim alanı ile futbolseverleri, Dünya Kupası heyecanını yaratıcılık ve eğlenceyle keşfetme fırsatı sunuyor. Her yaştan futbolseverin ücretsiz olarak deneyimleyebileceği alanda ziyaretçileri, kendi futbol formalarını LEGO yapım parçalarıyla tasarlamaktan, şut köşesinde yeteneklerini sergilemeye uzanan birbirinden farklı interaktif deneyimler bekliyor. #HerkesBirParçaİster söylemiyle yola çıkarak tüm taraftarları oyuna davet eden markanın, ziyaretçilere turnuvayı unutulmaz bir anı olarak hatırlatacak sürprizleri de var!

2026 FIFA Dünya Kupası™ heyecanını evinizde yaşatın

Kalamış Atatürk Parkı'ndaki deneyim alanında ziyaretçiler, iş birliği kapsamında geliştirilen özel koleksiyonları da yakından inceleme imkanı buluyor. LEGO® Editions FIFA World Cup™ Resmi Kupa, LEGO® Editions Football Futbol Topu ve futbol dünyasının efsane isimlerinden ilham alan özel setler, iş birliğinin öne çıkan parçaları olarak deneyim alanındaki yerini alıyor. Dünya Kupası heyecanını LEGO yapım parçalarının yaratıcı dünyasıyla deneyimlemek isteyen aileleri, futbolseverleri ve LEGO tutkunlarını, turnuva boyunca Kalamış Atatürk Parkı'ndaki birbirinden farklı eğlenceli aktiviteler bekliyor.

Ürünler

LEGO® Editions FIFA World Cup™ Resmi Kupa (43020)

Dünya futbolunun en büyük ödülünün bugüne kadarki ilk resmi ve ayrıntılı 1:1 ölçekli replikası sayesinde taraftarlar, turnuvanın büyüsünden altın bir parçayı evlerine taşıyabilecek ve gelecek yazın en büyük global spor etkinliği öncesinde futbola olan tutkularını sergileyebilecek. 2.842 LEGO® yapım parçasından oluşan bu etkileyici kupanın üst bölümünde, kaydırılarak açılan bir panelin ardında gizli bir sahnede yer alıyor.

LEGO® Editions Football Futbol Topu (43019)

Resmi futbol maçlarında kullanılan 5 numara futbol topunu temel alan LEGO® Editions Football Futbol Topu Seti, futbolun ikonik sembollerinden birini LEGO® dünyasına taşıyor. 1.498 parçadan oluşan ve neredeyse 1:1 ölçekli olarak tasarlanan koleksiyonluk model, LEGO Technic parçalarıyla oluşturulan özel küre yapısı ve iç kısmında gizlenen hareketli mikro stadyum sahnesiyle öne çıkıyor. Futbolcuların kutlama anını canlandıran sürpriz detaylar ise setin oyun ve sergileme deneyimini bir araya getiren özellikleri arasında yer alıyor.

LEGO® Editions Cristiano Ronaldo – Futbol Efsanesi (43016)

Futbol tarihinin en ikonik oyuncularından Cristiano Ronaldo’dan ilham alan LEGO® Editions Cristiano Ronaldo Futbol Efsanesi Seti, yıldız futbolcunun kariyerine gönderme yapan detayları LEGO® yapım parçalarıyla bir araya getiriyor. 854 parçadan oluşan koleksiyonluk model; Ronaldo’nun imza gol sevinci, kariyerinin unutulmaz anlarından esinlenen sahneler ve özel sergileme alanıyla futbol tutkunlarına etkileyici bir yapım deneyimi sunuyor.

LEGO® Editions Lionel Messi – Futbol Efsanesi (43015)

Futbol tarihinin en ikonik oyuncularından Lionel Messi’den ilham alan LEGO® Editions Lionel Messi – Futbol Efsanesi Seti, 958 parçalık koleksiyonluk tasarımıyla yıldız futbolcunun unutulmaz kariyerine saygı duruşunda bulunuyor. Messi’nin ikonik zafer pozu veya dinamik koşu anı olmak üzere iki farklı yapım seçeneği sunan set, efsaneleşen 10 numarası ve özel detaylarıyla öne çıkıyor.

LEGO® Editions Cristiano Ronaldo – Unutulmaz Futbol Anları (43012)

Cristiano Ronaldo’nun unutulmaz futbol anlarından ilham alan LEGO® Editions Cristiano Ronaldo – Unutulmaz Futbol Anları Seti, 490 parçalık koleksiyonluk tasarımıyla yıldız futbolcunun ikonik kariyerine saygı duruşunda bulunuyor. Portekiz renkleri, büyük CR7 detayı, Cristiano Ronaldo minifigürü ve oyuncunun istatistikleri ile imzasını taşıyan özel levhasıyla set, futbolseverlere dikkat çekici bir sergileme deneyimi sunuyor.

LEGO® Editions Vini Jr. – Unutulmaz Futbol Anları (43027)

LEGO® Editions Vini Jr.- Unutulmaz Futbol Anları (43027) seti, dünya futbolunun yükselen yıldızlarından Vinicius Junior’dan ilham alan özel detayları bir araya getiriyor.Brezilyalı yıldızdan ilham alan 510 parçalık setin tabanında Vinicius Junior’ın baş harfi, Brezilya milli takımının renkleri ve ikonik 7 numarası yer alıyor. Set ayrıca oyuncunun imzası ve istatistiklerinin bulunduğu özel bir koleksiyon levhası ile Vini Jr. minifigürü içeriyor.

LEGO® Editions Kylian Mbappé – Unutulmaz Futbol Anları (43013)

LEGO® Editions Kylian Mbappé - Unutulmaz Futbol Anları (43013) seti, dünya futbolunun en ikonik oyuncularından biri olan Kylian Mbappé’yi özel detaylarla kutluyor. Fransız yıldızdan ilham alan 490 parçalık setin tabanında Mbappé’nin baş harfleri, Fransa milli takımının renkleri ve ikonik 10 numarası yer alıyor. Set ayrıca Mbappé’nin imzası ve oyuncu istatistiklerinin bulunduğu özel bir koleksiyon levhası ile gol sevincini yansıtan bir minifigür içeriyor.

LEGO® Editions Lionel Messi – Unutulmaz Futbol Anları (43011)

LEGO® Editions Lionel Messi – Unutulmaz Futbol Anları Seti (43011), dünya futbolunun en ikonik oyuncularından biri olan Lionel Messi’yi kariyerinden ilham alan özel detaylarla LEGO dünyasına taşıyor. 500 parçadan oluşan setin tabanında Arjantin milli takımının renkleri, Messi’nin baş harfi ve ikonik 10 numarası yer alıyor. Kariyerine gönderme yapan sürpriz detaylarla zenginleşen set, hem yaratıcı bir yapım deneyimi hem de sergilenebilir dekoratif bir futbol koleksiyonu sunuyor.

LEGO® Editions FIFA World Cup 2026™ Resmi Amblemi (43032)

Dünyanın en popüler spor etkinliklerinden birinden ilham alan LEGO® Editions FIFA World Cup 2026™ Resmi Amblemi (43032), turnuvanın ikonik sembolünü LEGO® dünyasına taşıyor. 298 parçadan oluşan koleksiyonluk model; renkli “26” tasarımı, yarı 3 boyutlu FIFA World Cup 2026™ kupası detayı ve özel baskılı grafik parçalarıyla dikkat çekiyor. Sergileme odaklı olarak tasarlanan set, beraberindeki stand ve duvara asılabilen yapısıyla futbol tutkusunu dekoratif bir objeye dönüştürürken, hem yapım süreci hem de tamamlandıktan sonraki görünümüyle futbolseverlere yaratıcı bir deneyim sunuyor.