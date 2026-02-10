2026, inşaatta finansal disiplin ve sürdürülebilir büyümenin yılı olacak

SMS Grup İnşaat’ın vizyon projelerinden biri olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ihale ile alınan ANGİM Oran projesinde beklenen süreç başladı. Şirket, "Söz Verdik, Başladık!" mottosuyla projenin yeni fazına geçtiğini duyurdu.

Hafriyat çalışmalarının ve şantiye kurulumunun başarıyla tamamlanmasının ardından, fore kazık imalatlarının başlamasıyla birlikte inşaat süreci resmen start aldı. Birlik ve dayanışma vurgusuyla yürütülen proje, SMS Grup’un 2026 hedefleri arasındaki "nitelikli yapı" ve "finansal sürdürülebilirlik" vizyonunun en taze örneği olarak dikkat çekiyor.

"Doğru proje, doğru finansman"

Küresel ekonomik dalgalanmaların sektörü dönüştürdüğünü belirten CFO Semih Öztürk, “Artık yalnızca bina yapmak değil; doğru finansmanla, doğru projeyi, doğru zamanda hayata geçirmek başarı kriteri haline geldi” dedi.

2026’nın seçici ve akılcı büyüme yılı olacağını öngördüklerini ifade eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye özelinde kentsel dönüşüm ve kamu projeleri sektörün ana itici gücü. Ancak finansal disiplini güçlü olmayan firmaların ayakta kalması zorlaşacak. Biz, Angim Oran gibi projelerimizde sadece teknik yeterliliği değil, uzun vadeli finansal fizibiliteyi de merkeze alıyoruz."

SMS Grup’un 2026 stratejisi: Üç temel eksen

SMS Grup İnşaat’ın 2026 stratejisini finansal sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve çevresel sorumluluk üzerine kurduğunu belirten Öztürk, maliyet yönetimi konusunda şu detayları paylaştı:

• Erken Satın Alma: Artan emtia fiyatlarına karşı yerli tedarik ve erken stok yönetimi.

• Dijital Takip: Maliyetlerin ve nakit akışının anlık dijital sistemlerle izlenmesi.

• Yeşil Finansman: Enerji verimli binalar ve düşük karbon ayak izi ile sürdürülebilir projelere öncelik verilmesi.

"Sadece bugünü değil, geleceği inşa ediyoruz"

Hedeflerinin kontrolsüz değil, kârlı ve ölçülebilir bir büyüme olduğunu vurgulayan Öztürk, "Angim Oran projemizde olduğu gibi, tamamladığımız her yapıda uzun vadeli değer üretmeyi hedefliyoruz. 2026 ve sonrasında başarı; güçlü finansal yapı ve şeffaf yönetim anlayışıyla mümkün olacak. SMS Grup olarak bu dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.