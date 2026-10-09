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21 ülkeye ihracat yapıyordu: Mutfak eşyası üreticisi iflasın eşiğine geldi

Çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Seden Mutfak girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete 1 yıllık iflas koruması verdi.

Haber Merkezi
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21 ülkeye ihracat yapıyordu: Mutfak eşyası üreticisi iflasın eşiğine geldi
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Çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Seden Mutfak, ekonomik darboğaza girdi.

Markanın üreticisi Şensoy Madeni Eşya ile şirket ortaklarının yaptığı konkordato başvurusunda mahkeme kararını verdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 1 yıl kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin denetimi için atadığı üç kişilik konkordato komiserinin görevlerinin devamına da karar verdi.

Şirket için dava duruşması 1 Ekim 2027'de görülecek.

Ürünlerini 21 ülkeye ihraç ediyor

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Seden Mutfak, 2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteriyor.

Şirket; çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerliğin yanı sıra ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak ürünlerinin üretim ve ticaretini gerçekleştiriyor.

Seden Mutfak, ürünlerini yurt içindeki satışlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 21 ülkeye ihraç ediyor.

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