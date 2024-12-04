212 NexT FibreCoat’a yatırım yaptı

2011 yılından beri büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yaparak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine liderlik eden 212’nin ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapmak üzere hayata geçirdiği 212 NexT, ikinci yatırımını Almanya merkezli FibreCoat’a yaptı. Önemli bir maliyet avantajı ve gelişmiş teknik özellikler sunan, elyaf malzemeleri alüminyum kaplama teknolojisinde önemli bir oyuncu olan FibreCoat, 212 NexT’in de katıldığı Seri B yatırım turunda yaklaşık 20 milyon Euro yatırım aldı. Yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra NewSpace Capital, Goose Capital, Saint-Gobain'in kurumsal yatırım kolu Nova, Otto Krahn New Business, Convergent Ventures ve TiE Angels katıldı. FibreCoat aldığı yatırımla, üretim kapasitesini artırmayı, uzay ve savunma gibi yüksek talep gören sektörlerde müşteri kitlesini genişletmeyi ve teknolojisini yeni uygulama alanlarına entegre ederek ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Yenilikçi teknolojilere yatırımı sürecek

212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“212 NexT olarak ilk yatırımımız olan ExoMatter’ın ardından kısa bir sürede alanında lider konumda bulunan FibreCoat’a yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırım yaptığımız şirketlerin finansal, endüstriyel ve sürdürülebilirlik açısından değer yaratma potansiyeline önem veriyoruz. Bu noktada yeni yatırımımız olan FibreCoat, patentli kaplama teknolojisiyle sektördeki mevcut çözümlerden çok daha fazla maliyet avantajı ve teknik üstünlükler sunuyor. FibreCoat’un yenilikçi teknolojisi hem sürdürülebilirlik hem de maliyet avantajı sağlayarak sektörlerinde fark yaratıyor. Ayrıca, Saint-Gobain gibi küresel bir liderle iş birliği yapması, şirketin teknolojik olgunluğunu ve pazardaki stratejik önemini açıkça ortaya koyuyor. 212 NexT olarak bu tür yenilikçi yatırımlara ve sektörleri dönüştüren girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.”

Sektör standartlarını değiştirecek teknolojiler geliştiriyor

FibreCoat CEO’su Dr. Robert Brüll ise şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle tüm yatırımcılarımıza destekleri için minnettarız. FibreCoat olarak savunma, otomotiv, havacılık, uzay, inşaat ve iletişim gibi sektörlerde faaliyet gösteriyoruz ve özellikle elektromanyetik kalkanlama, termal ve elektrik iletkenliği gibi alanlarda sektör standartlarında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Yenilik yapmaya, üretim kapasitemizi artırmaya ve savunma, uzay, otomotiv gibi sektörlerdeki talebi karşılamaya kararlı bir ekibiz. Sektöre baktığımızda elektrikli araçlar için uygun fiyatlı ve dayanıklı malzemeler; savunma için ise sensörler, devreler ve koruma malzemelerine ciddi bir talep var. Öte yandan uzay sektörü hızla büyüyor ve zorlu koşullara dayanabilen kaplanmış elyaflara olan ihtiyaç artıyor. Bu noktada aldığımız yatırım desteğiyle bu alanlardaki ihtiyaca yönelik fark yaratan çözümler üretmeye devam edeceğiz.”