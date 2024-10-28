212 NexT’in ilk yatırımı ExoMatter’a

2011 yılından beri büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yaparak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine liderlik eden 212’nin ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapmak üzere hayata geçirdiği 212 NexT, ilk yatırımını Almanya merkezli ExoMatter’a yaptı. Yıllar sürebilen Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerini birkaç haftaya indirebilen bir platform olan ExoMatter, 212 NexT’in eş lider yatırımcı olarak katıldığı yatırım turunda toplam 1,7 milyon Euro yatırım aldı. Yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra Vanagon Ventures, Bayern Kapital, ZAKA VC, Bloomhaus Ventures ve melek yatırımcılar katıldı. ExoMatter aldığı yatırımla, halihazırda çalıştığı Airbus ve BSH gibi önde gelen müşteri portföyünü geliştirmeyi, ekibini büyütmeyi, uzun vadede ise Avrupa'nın en güçlü malzeme bilişimi platformu olmayı hedefliyor.

İnovasyon köprüsü kurmayı hedefliyor

212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “212 NexT olarak ileri malzeme teknolojilerinde çözümler geliştiren ve farklı sektörlere dokunan girişimlere odaklanıyoruz. Bu kapsamda ilk yatırımımızı gelecek vadeden yapay zekâ tabanlı platform olan ExoMatter’a yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dikey odaklı yatırım stratejisi benimseyen bir fon olarak; sanayi şirketlerine sunduğumuz en temel stratejik katkı, geniş erişim ağımız sayesinde portföyümüzdeki şirketlerin yenilikçi teknolojilerinden faydalanabilmelerini sağlamak. Bu noktada yatırımcılarımız yurt dışı pazarlarda üretim ortaklıkları kurabiliyor ve yatırım yapılan girişimlerin gelecek vadeden teknolojilerini kendi süreçlerine entegre edebiliyor. Bu erişimi ise, yüzlerce farklı yatırım fırsatını titizlikle değerlendirerek doğru değer önerisini sunan girişimleri portföyümüze katarak sağlıyoruz.”

Yatırımcılarına yeni teknolojileri takip edebilecekleri bir yapı oluşturarak endüstri ve girişim dünyası arasında bir inovasyon köprüsü kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Gizem Yağız, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırımcılarımızla birlikte çalışıp onların network ve bilgi birikimlerinin katkılarıyla portföy girişimlerini desteklemek de hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

212 NexT, yatırımlarda hız kesmiyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 212 NexT Yönetici Ortağı Çağlar Urcan ise şöyle konuştu: “Şu an için odaklandığımız pazar Avrupa ve Kuzey Amerika olsa da, coğrafi olarak esnek bir yapıya sahibiz. Bu noktada ileri malzemeler alanında global ölçeklenme potansiyeli taşıyan tüm girişimleri radarımıza alıyoruz. Bu, sadece yatırım fırsatlarını değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojileri keşfetme ve destekleme kararlılığımızı da içeriyor. Hali hazırda 2 girişimin daha yatırım süreçlerini başarıyla tamamladık, bu gelişmeyi de yakın zamanda duyuracağız. Öte yandan öncü yatırımcımız Akkök Holding ve endüstriyel yatırımcılarımız dışında yeni sektörlerden yatırımcıları da fona dahil etmek için görüşmelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.”