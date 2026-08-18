212’den fintek girişimi Provenance’a 500 bin dolar yatırım

15 yıldır Türkiye girişimcilik ekosisteminin öncüsü ve global teknoloji şirketlerinin destekçisi 212, yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. 212, yeni yatırımını Tuna Üsküdar, Arda Dinç ve Chris Risio tarafından kurulan, ABD merkezli fintek girişimi Provenance’a yaptı. 212’den 500 bin dolar yatırım alan Provenance, aldığı yatırımla ürününü geliştirmeyi, Orta Doğu, Amerika ve Asya’da büyümesini ivmelendirmeyi planlıyor.

Provenance, yatırım bankaları, özel sermaye fonları ve kurumsal finans ekipleri için yapay zekâ destekli finansal doğrulama ve kontrol altyapısı geliştiriyor. Platform, finansal modelleri ve sunumları kaynak dokümanlarla gerçek zamanlı karşılaştırarak hata ve tutarsızlıkları tespit ederken, verilerin kaynağına kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. Excel ve PowerPoint gibi finansal modellerde yapılan değişiklikleri takip eden Provenance, dijital kontrol ve onay akışlarıyla finansal model inceleme süreçlerini hızlandırarak ekiplerin inceleme ve onay için harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltıyor.

Finans dünyasında yeni bir güven katmanı

212 Yatırım Direktörü Özge Sevim, konuyla ilgili şöyle konuştu:

”Provenance’ın çözdüğü problem, finans dünyasının kritik ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış ihtiyaçlarından birine dokunuyor. Milyarlarca dolarlık kararların temelini oluşturan finansal modellerin güvenilirliği ve izlenebilirliği konusunda önemli bir boşluk var. Provenance, finansal kurumların ihtiyaç duyduğu bu güven katmanını inşa ediyor; veri odası girdilerini canlı finansal modellerle karşılaştırırken her değişiklik için açık ve denetlenebilir bir iz kaydı oluşturuyor. Erken dönemde aldığı müşteri ilgisi ve pazardan gelen talep, ihtiyacın gerçekliğini ve ekibin çözüm kapasitesini gösteren güçlü bir sinyal. 212 olarak Provenance’ın zamanla finansal kuruluşlar için temel bir altyapıya dönüşeceğine inanıyor, bu güçlü ekibi büyüme yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

Finansal model doğrulamada, küresel ölçekte referans olmayı hedefliyor

Provenance Kurucusu ve CEO’su Tuna Üsküdar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yapay zekânın finans ekiplerinde kullanımının hızla artmasıyla modeller çok daha hızlı oluşturulup değiştiriliyor; ancak bu hız, inceleme ve doğrulama süreçlerine henüz aynı ölçüde yansımıyor. Provenance olarak, yapay zekâ ile üretilen finansal çalışmalar için güven, doğrulama ve izlenebilirlik altyapısı oluşturuyoruz. Aldığımız yatırım, ürünümüzü ölçeklendirme ve finans ekipleri için yapay zekâ destekli çalışma süreçlerinde yeni bir güven standardı oluşturma hedefimiz açısından önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde Provenance’ı yapay zekâ destekli finansal model doğrulama ve inceleme alanında küresel ölçekte referans bir çözüm haline getirmeye odaklanacağız.”