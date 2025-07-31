22 yıllık tekstil devi konkordato başvurusunda bulundu!

Bursa’nın tekstil merkezi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 22 yıldır faaliyet gösteren köklü iplik üreticisi Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, artan maliyetler nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Türkiye’nin önde gelen iplik firmalarından biri olan şirket, yaşadığı mali sıkıntıları aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi

Mahkeme, Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin başvurusunu inceleyerek şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süre zarfında şirketin mal varlığı üzerindeki işlemler kısıtlanacak ve alacaklıların icra takibi başlatması engellenecek. Böylece Yuvam İplik, mali yapısını yeniden düzenlemek için önemli bir fırsat elde etmiş olacak.

Yuvam İplik'in mali durumunu detaylı bir şekilde incelenecek

Şirketin bu süreçteki denetimini sağlamak için mahkeme, konkordato komiseri olarak Tuncay Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek, Yuvam İplik'in mali durumunu detaylı bir şekilde inceleyecek ve alacaklılarla yapılacak ödeme planının hazırlanmasında önemli rol üstlenecek. Geçici mühlet sonunda hazırlanacak raporlar ışığında mahkeme, şirketin kesin mühlet alıp almayacağına karar verecek.