23 Nisan'da Paribu Art’ta sanat şehre taşıyor: Çocuklar kendi dijital eserlerini üretiyor

Paribu Art’ın “yeni bir ifade alanı” olarak konumlanan, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en yüksek çözünürlüklü sabit dış mekân LED ekranı, 23 Nisan’da çocukların dijital tuvaline dönüşüyor ve onların üretimlerini şehre taşıyor.

Paribu Art, “Bi’ Kedi Gördüm Sanki” etkinliğiyle “yarının mimarları” olan çocukları bir günlüğüne dijital sanatçılara dönüştürüyor.

Etkinlik kapsamında çocukların tasarladığı kediler, Kadıköy’ün gündelik yaşamına dokunan kolektif bir üretim haline geliyor. Bu üretim tüm şehre yayılırken Kadıköy’ün kedilerine çocukların hayal gücüyle yenileri ekleniyor.

İstanbul ve Kadıköy’ün sokak kedilerinden ilhamla kurgulanan bir proje

“Bi’ Kedi Gördüm Sanki” etkinliğinde, Paribu Art’ın cephesi dev bir dijital “kedi evi” olacak. Paribu’nun tüm yaratıcı vizyonunu, teknolojik geliştirmeleri ve tasarım konularını sahiplenen Paribu Studio tarafından geliştirilen özel tablet arayüzü sayesinde çocuklar; farklı karakterler, aksesuarlar ve kostümler kullanarak kendi dijital kedilerini tasarlayacak ve yaratıcı sürecin bir parçası olacaklar.

İstanbul ve Kadıköy’ün sokak kedilerinden ilham alınarak yaratılan etkinlikte 2D/3D çizgi film estetiğinde üretilen kedi tasarımları, çocukların hayal gücü ile canlanacak.

Ardından üretici çocukların isimleri ile Paribu Art’ın dev kanvasında yerini alacak. Bu deneyimle birlikte Paribu Art, bir kez daha yalnızca bir gösterim alanı değil; yaratıcılığın şehre yayıldığı interaktif bir ifade alanına dönüşecek.

Çocuklar için 140 milyon pikselden oluşan, teknolojik bir oyun alanı

Yaklaşık 1.300 metrekarelik alan ve 140 milyon piksel çözünürlüğe sahip, dünyanın en yüksek çözünürlüklü sabit kurulum dış mekân LED ekranında hayata geçirilecek bu proje, bu ölçekte bir yüzeyi çocukların özgürce yaratabileceği bir alana çevirerek bir ilki gerçekleştiriyor.

Dijital sanatı, teknolojiyi ve yarının yaratıcıları olan çocukları bir araya getirirken bu yaratımı tüm şehrin dokusu ile buluşturuyor.

“Bi’ Kedi Gördüm Sanki” etkinliği 23 Nisan’da ücretsiz olarak Paribu Art’ta, 11.00–18.00 saatleri arasında, herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek. Paribu Art’ın bahçesine kurulacak atıştırmalık ve deneyim alanları da gün boyu ziyaretçilere açık olacak.

Saat 14.00’te ise “Önüm Arkam Duygularım Sobe” tiyatro oyunu sahnelenecek.

“Önüm Arkam Duygularım Sobe” biletlerine Paribu Pass’ten ulaşabilirsiniz.