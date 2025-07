Sigortam.net 25. yaşını kutluyor

Takip Et

Türkiye’nin ilk dijital sigorta platformu olan Sigortam.net, 25. yılını özel bir videoyla kutluyor. Videoda Sigortam.net kullanıcıları, markayla yaşadıkları deneyimleri paylaşarak hem markanın güven veren hizmet anlayışına hem de teknolojiyle birleşen müşteri odaklı yaklaşımına tanıklık ediyor.

Gerçek kullanıcıların yer aldığı röportajlarda, Sigortam.net’in hayatı kolaylaştıran, pratik ve erişilebilir çözümler sunduğuna dikkat çekiliyor. Dakikalar içinde karşılaştırmalı teklif alma süreci, 7/24 ulaşılabilir olma, hasar anında 3 saniyede ulaşılabilirlik ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan platform, müşterilerin gözünde destekleyici, açıklayıcı ve samimi bir yol arkadaşı olarak da konumlanıyor.

Kullanıcılar, hizmet kalitesinin yıllar içinde istikrarlı şekilde sürdüğünü vurgularken, markanın sunduğu açıklayıcı bilgilendirme ve güçlü müşteri desteğiyle sigortacılıkla ilk kez tanışanlar için bile güvenli bir deneyim sunduğunu ifade ediyor. 7/24 ulaşılabilir olması, zaman ve bütçe açısından avantaj sağlaması ve tüm bilgilerin tek bir sayfada sunulması gibi özellikler, markanın teknolojiyle güveni bir arada sunma misyonunu da ortaya koyuyor.

"Sektöre yön veren dijital bir ekosistem inşa ediyoruz"

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, video ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“25 yıl önce dijital sigortacılığın temellerini atarken, önceliğimiz her zaman müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak oldu. Bugün milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir platform olarak, sektöre yön veren dijital bir ekosistem inşa ediyoruz. 25. yılımızı kutlarken müşterilerimizin samimi ifadeleriyle bu çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Müşteri yorumları bizim için her zaman çok değerli. Onların geri bildirimleriyle işimizi geliştirmeye devam ediyor, gelişimin merkezine müşterilerimizi koyuyoruz. Bu yaklaşımımızı her zaman sürdüreceğiz. Bu vesileyle müşterilerimizle yüz yüze gelmek, onların görüşlerini birebir dinlemek benim için ayrıca çok keyifli ve anlamlıydı. Müşterilerimizin güvenine layık olmak için aynı özenle çalışmaya devam edeceğiz.”