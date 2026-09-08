25. yılını kutlayan VFS Global, GlobeMeets’in ana sponsoru oldu

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“Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası” mottosuyla düzenlenen 4. GlobeMeets B2B Networking Event, uluslararası turizm sektörünün farklı alanlarından profesyonelleri iki gün boyunca İstanbul’da buluşturacak.

GlobeMeets 2026’nın Ana Sponsoru, bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan VFS Global oldu. Uluslararası seyahat ekosisteminin önemli aktörlerinden biri olan VFS Global’in ana sponsorluğu, sınır ötesi hareketlilik ile seyahat ve turizm sektörünü aynı platformda buluşturan GlobeMeets’in küresel vizyonunu destekleyen önemli iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Güvenilir teknoloji hizmetlerinde küresel lider konumuyla VFS Global, hükümetler ve vatandaşlar için sınır ötesi hareketliliğin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini destekliyor.

Türkiye’de 16 yıldır faaliyet gösteren VFS Global, bugün ülkemizin 11 şehrindeki 18 Vize Başvuru Merkezi aracılığıyla 28 ülke için vize hizmeti sunuyor. Şirket aynı zamanda Azerbaycan’ın Bakü şehrindeki beş merkezi üzerinden 15 ülkeye hizmet veriyor.

Hükümetlerle gerçekleştirdiği iş ortaklıklarıyla uluslararası hareketliliği destekleyen VFS Global; yarattığı istihdamın yanı sıra seyahat ve turizm hareketliliğinin gelişmesine sağladığı katkıyla yerel ekonomiler için de değer oluşturuyor.

VFS Global, GlobeMeets 2026 Ana Sponsorluğu kapsamında dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek turizm profesyonelleriyle aynı platformda buluşacak ve küresel seyahat ekosisteminin geleceğine yönelik etkileşimin önemli paydaşlarından biri olacak.

50’den fazla ülkeden turizm profesyoneli İstanbul’da

Azerbaycan’ın Ülke Partneri olduğu GlobeMeets 2026; 50’den fazla ülkeden destinasyon yönetim şirketlerini (DMC), ulusal turizm ofislerini, havayolu ve kruvaziyer şirketlerini, uluslararası otel markalarını, seyahat teknolojisi şirketlerini, B2B platformlarını ve sektörün farklı alanlarındaki servis sağlayıcıları Türkiye’den ve yurt dışından alıcı seyahat acentalarıyla bir araya getirecek.

Klasik fuar modelinden farklı olarak davet, akreditasyon ve randevu sistemi üzerine kurgulanan GlobeMeets; katılımcıların doğru alıcı ve servis sağlayıcılarla doğrudan temas kurmasına odaklanıyor. İki gün boyunca gerçekleştirilecek planlı B2B görüşmeler ve networking buluşmalarıyla yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası ticari bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Globemeets’e güçlü sektörel destek

GlobeMeets 2026, turizm sektörünün önde gelen kurum ve markalarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de dikkat çekiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), GlobeMeets 2026’nın Key Partner’ı; Turkish Airlines ise Official Airline Partner’ı olarak organizasyonda yer alıyor. Azerbaycan ise organizasyonun Ülke Partneri olarak GlobeMeets 2026’ya eşlik ediyor.

Bu iş birlikleri, GlobeMeets’in Türkiye turizm sektörü ile uluslararası seyahat ekosistemi arasında sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirme ve İstanbul’u küresel turizm profesyonellerinin önemli buluşma noktalarından biri haline getirme hedefini destekliyor.

Dördüncü kez “sınırların ötesinde buluşma noktası”

İlk kez 2023 yılında gerçekleştirilen GlobeMeets, dört yıl içerisinde farklı ülkelerden turizm profesyonellerini Türkiye pazarıyla buluşturan uluslararası bir B2B networking platformuna dönüştü.

10–11 Eylül 2026 tarihlerinde Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek 4. GlobeMeets B2B Networking Event, VFS Global’in ana sponsorluğunda, güçlü uluslararası katılımı ve sektörel iş birlikleriyle turizm dünyasını bir kez daha İstanbul’da buluşturacak.