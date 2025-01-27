250 milyon dolarlık Antalya Otonomi projesinin ilk etabı nisanda tamamlanıyor

ANKARA (EKONOMİ)

İSGEM firması tarafından Antalya’nın Aksu ilçesinde yapımı devam eden projeye ilişkin bilgi veren Otonomi Antalya Genel Müdürü Seyit Coşkun, model olarak Ankara’da hayata geçirilen Otonomi projesinin model olarak alındığını söyledi.

Projenin, Antalya’da şehir içinde faaliyet gösteren motorlu araç satıcısı esnafı bir araya getirerek şehir trafiğini rahatlatacağını belirten Coşkun, “Antalya’nın turizmden sonra otomotivin de başkenti olmasını sağlayacak projemizin ilk etabını nisan ayında tamamlayıp, motorlu araç satıcısı esnaflarımıza işyerlerini teslim edeceğiz” dedi. Birinci etapta 118 adet işyeri bulunduğunu dile getiren Seyit Coşkun, tamamlandığında bağımsız bölüm sayısının 850’ye ulaşacağını aktardı.

“Otonomi Antalya’nın büyük bölümünün oto showroom olarak faaliyet göstereceğinin altını çizen Coşkun, “Bunun yanında sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına noter, banka şubesi, oto ekspertiz, oto bakım, yedek parça, sigorta, oto kuaför, oto fotoğraf stüdyosu, yakıt ve enerji istasyonları, açık ve kapalı otoparkları, sanayi dükkanları ve plazalar da mevcut olacak” diye konuştu.

Günlük ortalama 5 bin kişiyi ağırlayacak merkezde 3 bin kişilik istihdam oluşacağını ifade eden Coşkun, “Proje, Aksu Merkez ilçemizde, D 400 Karayolu Serik Caddesi Mersin gidiş istikametinde yola cepheli olarak konumlanıyor. Kompleksin gerek havaalanına gerekse tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yakınlığı, hem alıcı hem de satıcılar için çok büyük bir avantaj oluşturuyor” dedi.