  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 250 milyon dolarlık Antalya Otonomi projesinin ilk etabı nisanda tamamlanıyor
Takip Et

250 milyon dolarlık Antalya Otonomi projesinin ilk etabı nisanda tamamlanıyor

Toplam 3 etaptan oluşan, 250 milyon dolar büyüklüğündeki otomobil alışveriş ve ticaret merkezi Otonomi Antalya projesinin ilk etabı nisan ayında tamamlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
250 milyon dolarlık Antalya Otonomi projesinin ilk etabı nisanda tamamlanıyor
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

İSGEM firması tarafından Antalya’nın Aksu ilçesinde yapımı devam eden projeye ilişkin bilgi veren Otonomi Antalya Genel Müdürü Seyit Coşkun, model olarak Ankara’da hayata geçirilen Otonomi projesinin model olarak alındığını söyledi.

Projenin, Antalya’da şehir içinde faaliyet gösteren motorlu araç satıcısı esnafı bir araya getirerek şehir trafiğini rahatlatacağını belirten Coşkun, “Antalya’nın turizmden sonra otomotivin de başkenti olmasını sağlayacak projemizin ilk etabını nisan ayında tamamlayıp, motorlu araç satıcısı esnaflarımıza işyerlerini teslim edeceğiz” dedi. Birinci etapta 118 adet işyeri bulunduğunu dile getiren Seyit Coşkun, tamamlandığında bağımsız bölüm sayısının 850’ye ulaşacağını aktardı.

“Otonomi Antalya’nın büyük bölümünün oto showroom olarak faaliyet göstereceğinin altını çizen Coşkun, “Bunun yanında sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına noter, banka şubesi, oto ekspertiz, oto bakım, yedek parça, sigorta, oto kuaför, oto fotoğraf stüdyosu, yakıt ve enerji istasyonları, açık ve kapalı otoparkları, sanayi dükkanları ve plazalar da mevcut olacak” diye konuştu.

Günlük ortalama 5 bin kişiyi ağırlayacak merkezde 3 bin kişilik istihdam oluşacağını ifade eden Coşkun, “Proje, Aksu Merkez ilçemizde, D 400 Karayolu Serik Caddesi Mersin gidiş istikametinde yola cepheli olarak konumlanıyor. Kompleksin gerek havaalanına gerekse tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yakınlığı, hem alıcı hem de satıcılar için çok büyük bir avantaj oluşturuyor” dedi.

Halka arz için SPK'ya başvurmuştu: Dev gıda şirketi konkordato talep ettiHalka arz için SPK'ya başvurmuştu: Dev gıda şirketi konkordato talep ettiŞirket Haberleri
Emekli promosyonlarında rakam güncellendi! En yüksek tutar ne kadar oldu? Banka banka rakamlar...Emekli promosyonlarında rakam güncellendi! En yüksek tutar ne kadar oldu? Banka banka rakamlar...Ekonomi
Türk Hava Kurumu'nun sigorta şirketi halka açılıyorTürk Hava Kurumu'nun sigorta şirketi halka açılıyorBorsa Haberleri
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Halka arz için SPK'ya başvurmuştu: Dev gıda şirketi konkordato talep etti
Halka arz için SPK'ya başvurmuştu: Dev gıda şirketi konkordato talep etti
Turkcell’in yapay zekâ odaklı 5G projesine TÜBİTAK desteği
Turkcell’in yapay zekâ odaklı 5G projesine TÜBİTAK desteği
Zes, Vestel'in ürettiği Türkiye'nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonlarını hizmete aldı
Zes, Vestel'in ürettiği Türkiye'nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonlarını hizmete aldı
Yapı Kredi’den dünyada ilk: Kuantum işlemcisi sayesinde ticari risklerin hesaplanma süresi indi
Yapı Kredi’den dünyada ilk: Kuantum işlemcisi sayesinde ticari risklerin hesaplanma süresi indi
Forvis Mazars Türkiye’de kadın yöneticilerin oranı yüzde 50’yi aştı
Forvis Mazars Türkiye’de kadın yöneticilerin oranı yüzde 50’yi aştı
Vitamin Grup, Ar-Ge ve ihracatla büyümeye devam edecek
Vitamin Grup, Ar-Ge ve ihracatla büyümeye devam edecek