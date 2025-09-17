250 milyon liralık çevre yatırımı yapan ODAŞ sürdürülebilirlik raporu açıklandı

ANKARA(EKONOMİ)

Son üç yılda tehlikesiz atık bertarafını yüzde 50 azaltan şirket, atık yönetimi alanında yaptığı yatırımla yılda 302 bin 500 ton kalın külü çimento sektörüne kazandırdı. Bu yatırımla birlikte bertaraf maliyetinden 29 milyon lira tasarruf sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2023’te başlatılan sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yapılan yatırımlarla; atık yönetimi, su geri kazanımı ve bertaraf maliyeti tasarrufu gibi önemli konularda somut kazanımlar sağlandı. Bu faaliyetlerle BIST Kurumsal Yönetim Endeksine de girmeye hak kazandı.

Açıklamada enerji üretim kapasitesini artırırken, çevresel sorumluluklarını da ön planda tutan şirketin sürdürülebilirlik stratejisini ‘sorumlu büyüme’ ilkesi üzerine inşa ettiği bildirildi. Bu kapsamda; Çan2 Termik Santrali de 340 MWm / 330 MWe kurulu gücüyle üretimini sürdürmeye devam ederken Özbekistan’daki doğalgaz santralinin kurulu gücü 174 MW’a yükseltildi.

ODAŞ Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Sürdürebilirlik Komitesi Üyesi Melih Yüceyurt, raporun aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında kurumsal kapasiteyi, hedefleri ve kararlılığı yansıtan stratejik bir belge olduğunu bildirdi.

Önceliklendirme analizleri doğrultusunda belirledikleri odak alanlar sayesinde çevresel, sosyal ve yönetişim performansını sistematik olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Yüceyurt,

“Elde ettiğimiz çıktılarla paydaşlarımıza şeffaf bir şekilde bilgi sunuyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize entegre ederek, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.