250 Şok Market’in kalıcı olarak kapatılması öngörülüyor

Şok Marketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki mağazalarının hasar tespitine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, önemli derecede etkilenen ve kalıcı olarak kapalı kalacağı öngörülen mağaza sayısının yaklaşık 250 olduğu belirtildi.

Şok Marketler Ticaret A.Ş'den KAP’a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bölgede bulunan mağazalarımızdan depremden önemli derecede etkilenen ve kalıcı olarak kapalı kalacağı öngörülen mağaza sayısı yaklaşık 250 olup, mağazalarımızda hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Depolarımız ve mağazalarımızın tümü kiralık ve sigorta kapsamındadır.

Depremden etkilenen tüm mağazalarımızdaki hasarın tespitine ve tazminine yönelik olarak sigorta ekspertiz çalışmaları başlatılmıştır. Bölgedeki depolarımızda ilk belirlemelere göre faaliyetlerimizi etkileyecek önemli derecede hasar oluşmamış olup, depolarımız faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz güvenli olduğu tespit edilen mağazalarda bölge halkımıza hizmet vermektedir.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla depremin ilk gününden itibaren resmî kurumlarla iş birliği içerisinde yardım çalışmalarına destek veriyoruz. Depremin yaralarının dayanışma ve iş birliği ile sarılacağına olan inancımızla, bölgedeki faaliyetlerimizle halkımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını sağlamaya her zaman olduğu gibi gayret göstereceğiz.”