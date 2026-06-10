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27 yıllık medya şirketi konkordato talep etti

Mali sıkıntılar yaşayan MTM Medya Takip Yayıncılık'a 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

Haber Merkezi
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27 yıllık medya şirketi konkordato talep etti
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Mali sıkıntılar nedeniyle borç yükünü karşılamakta zorlanan şirketlerin başvurduğu konkordato sürecine bir medya kuruluşu daha eklendi.

Mahkeme, MTM Medya Takip Yayıncılık’ın başvurusu üzerine şirkete 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. Bu süre boyunca şirketin mali yapısının incelenerek konkordato talebinin değerlendirilmesi bekleniyor.

MTM Medya Takip için konkordato süreci başladı

Hukukçu Harika Alparslan, SMMM - Bağımsız Denetçi Haluk Aksu ve Finans Uzmanı Figen Mengi'nin geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine mahkeme karar verdi.

Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi şirketten alacağı olanları uyardı. Mahkeme, alacaklıların, bugünden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini duyurdu.

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